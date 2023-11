Aldi eröffnet Weihnachtsmarkt – ein Detail lässt Kunden staunen

Die kalte Jahreszeit steht uns unmittelbar bevor. Für viele darf zum Ende des Jahres ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt auf gar keinen Fall fehlen. Auf den Geschmack von Glühwein, gebrannten Mandeln und Co. können schon bald auch Aldi-Kunden kommen. Der Discounter eröffnet seinen eigenen Weihnachtsmarkt – und ein Detail lässt die Besucher ganz besonders staunen.

Aldi Süd will seinen Kunden die Vorweihnachtszeit versüßen: Am 14. November eröffnet der Discounter in Köln einen Weihnachtsmarkt. Für die Besucher dürfte eine Sache dabei ganz besonders sein: die Preise! Aldi bezeichnet seinen Weihnachtsmarkt in einer Pressemitteilung als den „günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands“.

+++Aldi, Lidl und Co.: Wahrheit über Butter aufgedeckt – sie schockiert alle Kunden+++

Aldi bereitet Speisen und Getränke mit Eigenmarken zu

In verschiedenen Buden werden verschiedene Weihnachtsmarkt-Getränke und -Speisen angeboten. Diese sollen ausschließlich mit Aldi-Eigenmarken zubereitet werden. Alle Einnahmen gehen an das Jugendzentrum Köln.

Auch interessant: Aldi, Lidl und Co.: Kunden verwirrt – auf diese Angebote dürfen sie nicht reinfallen

„Für viele Menschen in Deutschland gehören Weihnachtsmärkte einfach zur Weihnachtszeit dazu. Dabei freuen sich sie sich nicht nur auf eine gemeinsame Zeit mit den Liebsten, sondern auch auf besondere Leckereien in weihnachtlicher Atmosphäre“, heißt es weiterhin in der Pressemitteilung.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Aldi bietet Glühwein für nur einen Euro an

Vom 14. bis 16. November, jeweils von 15 bis 21 Uhr, gibt es die verschiedenen Speisen und Getränke auf dem Aldi-Weihnachtsmarkt vor der Aldi-Süd-Filiale Grüner Weg 2 in Köln-Ehrenfeld. Glühwein und alkoholfreie Alternativen bekommst du dann für nur 1 Euro, Crêpes in verschiedenen Variationen gibt es für 2 Euro, eine Bratwurst (auch vegan) gibt es für 2 Euro zu kaufen und eine Tüte Plätzchen und gebrannte Mandeln kannst du für 1 Euro kaufen. Zusätzlich kündigt Aldi Unterhaltungsangebote an. Kunden dürfen also gespannt sein, was sie erwartet…