Aldi ist bekannt für sein breites Angebot. Von Gurke bis Gartenstuhl ist alles dabei. Der Discounter wirbt in seinem hauseigenen Prospekt mit kleinen Preisen und vielfältigen Produkten.

Wofür Aldi allerdings keine Werbung macht, sind hochwertige Werkzeug-Sets, die es als Gratis-Mitgebsel vom Discounter gibt. Aber genau solch ein Geschenke-Angebot kursiert aktuell im Netz.

Aldi-Geschenke-Aktion ist Betrug

Je nach Saison variiert das Aldi-Angebot schon mal von Sportequipment über Grill-Sets zu Heimwerker-Geräten. Dass aber plötzlich „Makita-Sets“ einfach so verschenkt werden sollen, klingt unglaublich und entpuppt sich als üble Masche. Jetzt warnt der Discounter selbst eindringlich davor, nicht darauf reinzufallen.

Der Betrug passiert über Anzeigen bei Facebook. Hier werden die Geschenke-Sets mit einem vermeintlich echten Foto davon beworben. Ein Aldi-Logo soll dem Ganzen die nötige Seriosität verleihen. Doch das Logo wird missbräuchlich verwendet.

Discounter warnt vor inoffizieller Aldi-Umfrage

Mit einem Klick auf das Bild landen Nutzerinnen und Nutzer auf einer Internetseite, auf der mit folgendem Text geworben wird: „Die internationale Discounterkette Aldi hat einen aufregenden Wettbewerb gestartet! Wir verlosen 30 Promotion-Boxen, hergestellt von renommierten Marktführern wie Makita.“

So aufregend, wie hier angepriesen, ist das Ganze dann aber nicht. Nachfolgend sollen Interessierte an einer Umfrage teilnehmen und durch die Beantwortung von lediglich drei kurzen Fragen in den Besitz eines der angepriesenen Sets kommen. Mit dem Discounter selbst hat das allerdings nichts zu tun. Der hingegen warnt jetzt eindringlich davor, an der Umfrage teilzunehmen, immerhin werden hier unter anderem auch persönliche Kontaktdaten abgefragt.

Auf der Website von Aldi Süd heißt es dazu: „Bei einem echten Gewinnspiel ist der Veranstalter eindeutig erkennbar und muss in den Teilnahmebedingungen sowie im Impressum angegeben sein. Außerdem dürfen aus Datenschutzgründen nicht einfach so persönlichen Daten wie Adresse oder gar Kontodaten abgefragt werden.“