Aldi, Lidl und Co.: Änderung vor Silvester – es geht ums Feuerwerk

Zahlreiche Feierwütige von uns scharren schon ganz ungeduldig mit den Hufen: Silvester steht unmittelbar vor der Türe! Während die einen es einfach nur in Sachen Alkohol knallen lassen wollen, greifen andere ganz bewusst zu Böllern, Feuerwerk und Co. Die gibt es auch unter anderem bei Aldi und Lidl zu kaufen.

Feuerwerk-Fans warten schon ganz gespannt auf den Tag, an dem es Knaller und Raketen endlich bei den Supermärkten und Discountern wie Aldi und Lidl zu kaufen gibt. Lange dauert es nicht mehr. Doch in diesem Jahr gibt es eine Veränderung im Vergleich zu den Jahren zuvor!

Aldi, Lidl und Co.: Silvester-Feuerwerk ist nicht unumstritten

Das Abschießen von Raketen und das Zünden von Böllern ist mittlerweile nicht mehr unumstritten. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Diskussionen um die Notwendigkeit von Feuerwerk. Besonders der Faktor Umweltverschmutzung spielt dabei eine große Rolle. Doch zahlreiche Verbraucher wollen sich das Böllern einfach nicht nehmen lassen.

Uns so wird auch 2025 wieder mit einem großen Knall starten. Und alle Silvester-Fans sollten sich diesen Tag vormerken: 28. Dezember. Ab diesem Datum gibt es nämlich das ganze Knall-Zeug in den Läden von Aldi, Rewe, Kaufland und Co. zu erwerben.

Böller-Verkauf in diesem Jahr einen Tag früher

Doch, Moment mal: Ist der Start des Feuerwerk-Verkaufs nicht eigentlich immer erst am 29. Dezember? Ja, richtig! Aber, weil der 29. Dezember ein Sonntag ist, fällt er als Verkaufstag dieses Jahr weg. Deswegen dürfen die Supermärkte und Discounter bereits einen Tag früher die Feuerwerks-Körper in ihr Sortiment mit aufnehmen – eine Veränderung zu den vergangenen Jahren also.

