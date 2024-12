Edeka: Irrer Einkaufswagen-Trick enthüllt! Kaum ein Kunde bemerkte dieses Detail

Vielleicht hast du dieses Detail bei deinem letzten Edeka-Besuch schon bemerkt – vielleicht ist es aber auch an dir vorbeigegangen. Mit diesem Einkaufstrick behältst du immer den Überblick.

Milch, Käse und Brot: Wer seinen Wocheneinkauf erledigt, der weiß in der Regel schon vorher, was er benötigt. Doch nicht selten kommt es vor, dass am Ende des Tages wieder zu viel im Einkaufswagen bei Edeka, Rewe und Co. landet.

Edeka: Dieser Trick macht Verbrauchern das Leben leichter

Damit das nicht passiert, greifen viele Supermarkt- und Discounter-Kunden auf den guten alten Einkaufszettel zurück. Während die einen ihre benötigten Produkte in den verschiedensten Apps auflisten, greifen andere zum klassischen Zettel. Doch wohin mit dem Zettel während des Einkaufs? Immerhin ist es praktisch, während des Lebensmittel-Shoppens beide Hände frei zu haben.

+++Edeka, Netto & Co.: Kunden kaufen Traditionsessen zu Weihnachten – zu Hause wird ihnen mulmig+++

Und damit du deinen Einkaufszettel nicht die ganze Zeit in den Händen halten musst, schafft Edeka Abhilfe bei seinen Einkaufswagen. Dort kannst du nämlich am Griff in einem Fach deine Liste befestigen! Diesen Trick entdeckte eine Edeka-Kundin aus Essen.

Auch interessant für dich: Aldi, Edeka, Kaufland und Co.: Riesen-Andrang vor Weihnachten – in diesen Phasen wird es besonders heftig

Edeka-Sprecherin klärt auf: Hat jeder Einkaufswagen dieses Fach?

Doch besitzt jeder Edeka-Markt Einkaufswagen mit dieser Vorrichtung? Unsere Redaktion hat bei Edeka nachgefragt. „Edeka Rhein-Ruhr ist ein genossenschaftlicher Verbund, der von selbstständigen Kaufleuten getragen wird. Sie betreiben ihre Märkte eigenständig und entscheiden dementsprechend individuell, welche Einkaufswagen sie anbieten“, heißt es von einer Edeka-Sprecherin.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Pünktlich zu Weihnachten drehen die Supermärkte und Discounter kräftig an der Preisschraube. Was Verbraucher jetzt kurz vor dem Fest der Liebe wissen müssen, liest du hier>>>