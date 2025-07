Aldi verkauft Eis für 50 Cent – Kunden reagieren eindeutig! „Schade“

Die Temperaturen knallen hoch, der Sommer ist da! Und für viele von uns darf bei wolkenlosem Himmel und strahlenden Sonnenschein vor allem eine Sache nicht fehlen: ein leckeres Eis! Egal, ob Erdbeere, Schokolade oder Vanille – die kalte Speise sorgt bei heißem Wetter für eine ordentliche Portion Abkühlung. Das wissen auch die Verantwortlichen bei Discounter-Gigant Aldi.

Und deswegen haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Eis für nur 50 Cent pro Kugel! In Zeiten von horrenden Eis-Preisen, die gut und gerne auch mal bei 1,50 Euro pro Kugel liegen, trifft Aldi mit dieser Aktion genau den Nerv seiner Kunden. Kein Wunder also, dass diese eindeutig reagieren: Sie wollen den Günstig-Eiswagen auch in ihrer Stadt haben!

Aldi verkauft Eis günstig und für den guten Zweck

Denn Aldi verkauft das Billig-Eis nicht überall. Der Eiswagen macht nur an ausgewählten Standorten Halt, unter anderem in Düsseldorf, München und Mainz. „Wir sind mit unserem Aldi-Preiswagen unterwegs und versüßen dir den Tag mit superleckerem Eis zu unglaublichen Preisen! Und das Beste ist – alle Einnahmen gehen an den guten Zweck“, verspricht Aldi seinen Kunden in einem Instagram-Beitrag.

Günstiges Eis – und dann auch noch für den guten Zweck? Das weckt natürlich Begehrlichkeit bei den Kunden. „Also Mainz ist eine tolle Stadt, aber was ist denn mit Nürnberg?! Die Stadt ist doppelt so groß und hat außerdem mehr zu bieten“, appelliert ein Kunde in den Kommentaren.

Aldi-Kunden wollen in den Geschmack kommen

„Sollte es an jeder Filiale geben“, findet eine Frau. „Warum nur in Großstädten? Auf dem Land gibt’s auch Menschen, die Eis mögen“, schreibt eine weitere Person. „Schade, dass kein Termin in meiner Nähe ist/war“, heißt es weiterhin.

Na, bei so viel Anklang wird Aldi vielleicht über eine Verlängerung der Aktion nachdenken – und dann eventuell auch andere Städte mit dem Günstig-Eis beglücken …