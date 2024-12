Aldi, Rewe und Co: Insiderin enthüllt, was niemand hören will! „Geldmacherei, sonst nix“

„Welcome to Dubai“, sang schon Kay One und sorgte damit für volle Hallen. Offensichtlich war der Dubai-Trend schon 2023 auf dem Vormarsch – und ist es bis heute. Nur bekommt man für sein Geld kein stundenlanges Konzert, sondern nur 100 g Schokolade.

Davon wollen natürlich auch Aldi, Rewe & Co. profitieren – doch jetzt legt eine Insiderin die Zutaten auf den Tisch und enthüllt Unglaubliches.

Aldi, Rewe und Co: Dubai-Schokolade fällt bei Konditorin durch

Ob stundenlanges Campieren vor der Lindt-Filiale, Schokolade als neue Trend-Schmuggelware (>>> wir berichteten) oder ausverkaufte Regale bei Aldi, Rewe & Co – die mit allerlei Extravaganzen gefüllte Schokolade ist so beliebt, dass manch einer nur den Kopf schütteln kann.

Doch warum der ganze Rummel? Immerhin geht es bei der Dubai-Schokolade „nur“ um Schokolade mit einer Füllung. Zugegeben, diese besteht aus Pistaziencreme, die mit gerösteten türkischen Teigfäden versetzt ist. Über all das staunt auch die Konditorin Silvia Roloff.

Und zwar so sehr, dass sie sich kurzerhand auf YouTube zu Wort meldet und die Karten auf den Tisch legt. „Der Hype von Dubai-Schokolade ist so übertrieben – hundert Gramm kosten zehn bis 20 Euro“, so ihre Begründung. Ihre Theorie: Wenn man die Schokolade selbst herstellt, sieht man, zu was für einem XXL-Preis sie verkauft wird.

Ihr Tipp: Selber machen statt kaufen!

So geht’s:

Schokolade temperieren und in eine Tafel- oder Riegelform gießen. Füllung zubereiten: 50 g Butter in einer Pfanne schmelzen.

50 g zerbröselte Kadayif-Teigfäden hinzufügen.

100 g gezuckerte Pistaziencreme einrühren. Füllung abkühlen lassen, bevor sie in die vorbereiteten Schokoladenformen gefüllt wird (um das Schmelzen der Schokolade zu vermeiden). Tafeln oder Riegel mit der Füllung befüllen und mit weiterer Schokolade verschließen.

Aldi, Rewe und Co: 1,96 Euro für 100 g – Insider klärt auf

Klingt einfach – ist es auch. Und vor allem: günstig! Schließlich sind die reinen Produktkosten im Vergleich zur fertigen Schokolade von Aldi, Rewe & Co. ein Klacks! „6,50 Euro Materialkosten – und ich habe insgesamt 330 Gramm Schokolade“, schätzt sie.

„Das heißt: Wenn ihr Dubai-Schokolade kaufen geht, sind es meist 100 bis 150 Gramm, die kosten dann zwischen zehn und zwanzig Euro, je nachdem, wo ihr es kauft.“ Auf 100 Gramm umgerechnet kostet die selbstgemachte Dubai-Schokolade also rund 1,96 Euro.

Logisch, dass wegen dieser Enthüllung auch die zahlreichen Fans deutlich geschockt waren. So schreibt ein User: „Danke für das tolle Video und dafür, dass du den Preis ausgerechnet hast. Den Hype kann ich überhaupt nicht verstehen.“ Und auch ein anderer meint: „Endlich mal jemand, der meiner Meinung ist!!!! Völlig übertrieben der ganze Hype Geldmacherei, sonst nix.“

Ob man sich jetzt selbst in die Küche stellt und zum Kochtopf und zur Schokolade greift, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Und klar, ab und zu kann man sich auch mal was gönnen – aber ob es wirklich Dubai-Schokolade sein muss, das muss jeder für sich selbst entscheiden.