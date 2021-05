Aldi, Lidl, Edeka und Co: Lange Schlangen vermeiden? DAS ist die beste Zeit zum Einkaufen

Geheim-Tipp bei Aldi, Lidl, Edeka und Co.! Volle Gänge, Gedrängel an den Regalen und lange Schlangen an den Kassen: Das Einkaufen in Supermärkten und Dicountern kann ganz schön anstrengend sein. Und gerade in Zeiten von Corona sollte man unnötigen Kontakt zu anderen Menschen ohnehin vermeiden.

Hast du keine Lust auf lange Schlangen? Hier erfährst du, wann die beste Zeit zum Einkaufen ist.

Aldi, Lidl, Edeka und Co: Tipp! DAS ist die beste Zeit zum Einkaufen

Der Gang zu Aldi, Lidl, Edeka und Co. lässt sich auch in der Pandemie nur schwer vermeiden - zumindest, wenn man sich seine Lebensmittel nicht ausschließlich liefern lässt. Für all diejenigen, die allerdings im Supermarkt nicht auf lange Schlangen treffen wollen, bieten sich bestimmte Zeiten und Tage für einen Einkauf an: „In der Regel ist morgens früh und abends spät wenig los in den Supermärkten“, sagt Christian Böttcher, Pressesprecher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) zu „RTL“.

Böttcher verrät: „Der späte Dienstagvormittag gegen 11 Uhr ist der Zeitpunkt, wo die geringsten Umsätze gemacht werden, auch der Mittwoch ist ein eher ruhiger Tag.“ Damit treffen Kunden zu diesen Zeiten wohl auf die wenigsten Menschen.

Aldi, Lidl, Edeka und Co: Zu gewissen Zeiten gehen besonders viele Menschen einkaufen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Geisser

Aldi, Lidl, Edeka und Co: Zu DIESEN Zeiten triffst du auf die meisten Menschen

Ebenso gibt es Zeiten, zu denen man lieber nicht den Supermarkt aufsucht: Die späte Mittagszeit beziehungsweise der frühe Nachmittag, die Zeit nach Feierabend und der Samstag. Denn am vorletzten Tag der Woche haben die meisten Menschen frei und legen ihren Einkauf auf diesen Tag.

Aldi, Lidl, Edeka und Co: Es gibt bestimmte Zeiten, zu denen man beim Einkaufen nicht auf lange Schlange stößt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Martin Wagner

Zwar hätten die Menschen auch die Einkaufszeiten seit dem Beginn der Corona-Krise durchaus etwas geändert - aber nicht so stark, dass sich alles so umverteilt habe, dass die klassischen Rand-, Stoß und ruhigen Zeiten keinen Bestand mehr hätten, erklärt Böttcher gegenüber „RTL“.

