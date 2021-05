Wetter: Hitzewelle erreicht Europa – HIER wird es bis zu 35 Grad warm!

Das Wetter in Deutschland zeigt sich aktuell nicht von seiner besten Seite. Doch eine regelrechte Hitzewelle rollt auf unseren Kontinent zu – und die scheint es in sich zu haben: Stellenweise ist mit bis zu 35 Grad heißem Wetter zu rechnen!

Aber nicht jede Region unseres Kontinents scheint von der Hitzewelle betroffen zu sein. Wo ein Schwitzen ausbleiben wird, davon berichtet „The Weather Channel“.

Foto: IMAGO/ Fotoagentur Nordlicht

Wetter: Hitzewelle kommt auf Europa zu – DORT wird es bis zu 35 Grad warm!

Grund für die hochsommerlichen Temperaturen ist ein Tiefdruckgebiet. Das wandert ab Donnerstag vom Mittelmeerraum aus in Richtung Polen. Mit dabei im Gepäck: Jede Menge warme Luft aus dem Süden, die den Thermometern von Italien bishin zur Ukraine ordentlich Arbeit verspricht, sagt Meteorologin Veronika Krieger.

Foto: Frank Molter / dpa

Das Tiefdruckgebiet kommt nicht allein. Am Mittelmeerraum trifft es auf den Schirokko, einen heißen Wind aus Nordafrika. Der bringt neben weiterer Hitze auch noch Sahara-Staub und jede Menge Feuchtigkeit mit. Letztere regnet dann vor allen in Norditalien und an der kroatischen Küste runter.

Der Regen tut den ansteigenden Temperaturen allerdings keinen Abbruch. Ab Mittwoch klettern die vor allem in Griechenland dann merklich nach oben, anschließend sind Italien und Süddeutschland an der Reihe. Am Freitag nimmt das Ganze noch mehr Fahrt auf.

In Griechenland freuen sich die Menschen über heißes Wetter. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ANE Edition

Das macht sich wieder in Griechenland über die Türkei bis nach Rumänien bemerkbar. Krieger rechnet für diese Regionen bei „The Weather Channel“ mit Temperaturen von etwa 15 Grad über dem Mittel, das im April in Griechenland bei etwa 20 Grad liegt.

Das bedeutet: Schweißtreibende 35 Grad sind am Wochenende in Athen, Thessaloniki, Kalamata und Co. drin! Das ist selbst für das beliebte Urlaubsland am Mittelmeer im April ungewöhnlich heiß.

Wetter: In Athen (Griechenland) dürfte eine Abkühlung im Meer am Wochenende eine willkommene Abkühlung darstellen. (Archiv) Foto: IMAGO / Xinhua

Wetter in Deutschland: Mit diesen Temperaturen kannst du rechnen

Doch was bedeutet die Hitze in manchen Teilen Europas für das Wetter in Deutschland? Für die Nacht zum Mittwoch meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) schließlich noch ganze 45 Grad weniger als für das Wochenende in Griechenland. Konkret: -10 Grad im Osten Deutschlands und bis zu -3 in der Landesmitte!

Zum Glück soll es nicht lange so eisig bleiben. Schon Mittwoch rechnen die Meteorologen hierzulande mit viel Sonne und Höchstwerten um 13 bis 21 Grad. Am wärmsten wird es dabei im Südwesten.

Foto: Imago / xAugstxxEibner-Pressefotox EP

Am Donnerstag kehren dann die Wolken zurück. Schauerartige Niederschläge prägen das Bild in der nördlichen Landesmitte, hinzu kommen Gewitter. Im südlicheren Landesteil zeigt sich bei bis zu 20 Grad oft auch die Sonne – Griechenland lässt grüßen. (vh)

