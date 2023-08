Aldi, Lidl und Co. in NRW: Rivale kommt! Neuer Discounter will HIER öffnen

Die Discounter Aldi, Lidl und Co. in NRW genießen einen guten Ruf. Die Preise scheinen bei den meisten Kunden gut anzukommen und so hat doch fast jeder Kunde seinen eigenen Favoriten. Entweder, weil der nächste Supermarkt oder Discounter direkt um die Ecke von der Wohnung ist oder weil der Kunde denkt, dass es hier die günstigsten Preise gibt.

Wie DER WESTEN bereits berichtete, gibt es aber zwischen den einzelnen Lebensmittel-Discountern kaum Unterschiede beim Preisniveau der Eigenmarken. Trotzdem belebt Konkurrenz immer das Geschäft. Und deshalb müssen sich Aldi, Lidl und Co. in NRW jetzt auf einen neuen Konkurrenten einstellen. Zumindest bei Produkten aus dem Haushaltsbereich.

Aldi, Lidl und Co. in NRW: Neue Konkurrenz

Laut Information von „24 Rhein“ plant der Discounter Pepco eine große Expansion in Deutschland. Der Discounter Pepco ist erst seit 2022 in Deutschland vertreten und hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren bis zu 2000 Filialen in ganz Deutschland zu eröffnen. Bis zum Jahresende 2023 sollen noch dutzende Filialen in Deutschland eröffnen, unter anderem auch in NRW.

Die genauen Standorte in NRW für die neuen Pepco-Filialen sollen in Oberhausen im Bero Zentrum (geplant für Ende 2023), in Mönchengladbach auf der Hindenburgstraße 94 (geplant für Herbst 2023) und Kamp-Lintfort (geplant für Herbst 2023) sein. Der Discounter sucht aber bereits nach Personal für Gelsenkirchen und Ahlen, sodass bald wahrscheinlich noch weitere Ankündigungen für Standorte dazu kommen werden.

Das ist Pepco

Pepco wurde 1999 gegründet und ist 2004 mit der ersten Filiale in Polen gestartet. Heute ist der Discounter bereits mit über 3000 Filialen in ganz Europa vertreten. Pepco hat vor allem in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg erlebt.

Die Pepco-Kette verfolgt ein ähnliches Konzept wie Tedi, Kik oder der Action-Markt. Als Non-Food-Discounter werden alle möglichen Produkte (außer Lebensmittel) aus dem Haushaltsbereich zu attraktiven Preisen angeboten. Weitere Mitbewerber sind beispielsweise Woolworth, TK Maxx oder Hema.