Aldi, Lidl und Co. liefern sich erbitterte Kämpfe – HIER ist es wirklich am günstigsten

Egal, in welchen Supermarkt man geht – bei Aldi, Lidl und Co. ist in der Vergangenheit alles teurer geworden. Durch die lockere Geldpolitik der Zentralbanken, die Spätfolgen der Corona-Krise, den Ukraine-Krieg und die aktuelle Energiekrise wurden die Preise infolge der hohen Inflation in die Höhe getrieben. Kunden sind daher umso mehr bemüht, ihr Geld zu sparen – deshalb lohnt sich ein Preisvergleich bei Aldi, Lidl und Co.

Aldi, Lidl und Co.: Überraschender Preisvergleich

Der SWR-Marktcheck überprüfte die Preise der Eigenmarken bei Aldi, Lidl und Co. für die Produkte Kaffee, Wasser, Cola, Spaghetti, Cornflakes, Milch und Zucker. Das Ergebnis überrascht, denn: Die aufgezählten Lebensmittel kosten auf den Cent genau dasselbe.

Trotzdem gibt es Möglichkeiten, durch einen Vergleich der verschiedenen Einzelhändler zu sparen, wie Sven Reuter, Betreiber der Preisvergleichs-App „Smhaggle“, erklärt.

Aldi, Lidl und Co.: Sparen durch Markenprodukte

Statt bei den Eigenmarken, kann man nämlich vor allem bei den Markenprodukten der Discounter sparen. So reduzieren zum Beispiel Lidl und Aldi selten Markenprodukte, während andere Supermärkte durchaus Sonderangebote für diese habe.

Mit einem Beispiel-Einkauf zeigte Reuter auf, wieviel man mit der richtigen Auswahl des Supermarktes sparen kann. Bei Lidl kaufte er dafür 16 Markenprodukte für 31,70 Euro ein. Dieselben Markenprodukte besorgte er dann auch bei der Konkurrenz – dabei achtete der Spar-Experte besonders auf Angebote und war in vier verschiedenen Supermärkten.

Das ist zwar ein größerer Aufwand, hat sich aus Kundensicht aber gelohnt: Im Vergleich zum Lidl-Einkauf konnten 11,89 Euro (37,5 Prozent) gespart werden. Für die 16 Markenprodukte bezahlte Reuters jetzt nur noch 19,81 Euro.

Sven Reuter hat aber noch einen weiteren Tipp parat: Wenn Preise in einem Laden reduziert sind, dann sind die Angebote in anderen Märkten häufig noch günstiger. Wenn zum Beispiel ein Mövenpick-Eis bei Lidl um 42 Prozent auf 2,29 Euro reduziert ist, dann wird dieses Eis am selben Tag bei Rewe für 2,22 Euro angeboten. Es lohnt sich also wirklich, auch die Rabattaktionen der verschiedenen Supermärkte und Discounter miteinander zu vergleichen.