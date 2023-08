Aldi, Kaufland, Edeka und Co. lassen die Preise purzeln – schlaue Kunden schlagen jetzt bei diesen Produkten zu

Das Einkaufen bei Aldi, Kaufland, Edeka und Co. war in der Vergangenheit nicht immer angenehm für den eigenen Geldbeutel. Durch krisen- und kriegsbedingte Sondereffekte erhöhten sich die Verbraucherpreise in Deutschland im Jahresdurchschnitt um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf einmal bekam man wegen der hohen Inflation viel weniger für sein hart verdientes Geld. Der Einkaufswagen blieb immer leerer und der Betrag auf dem Kassenzettel wurde immer höher.

Doch damit soll jetzt Schluss sein. Denn bei Aldi, Kaufland, Edeka und Co. werden ab sofort wieder bei bestimmten Lebensmitteln die Preise purzeln. Grund dafür ist eine Entspannung auf den Rohstoffmärkten. Außerdem sinken momentan die Energiepreise. Deswegen haben die Supermärkte jetzt eine Preissenkung von ihren Lieferanten gefordert, welche vor allem dem Kunden viel Freude bereiten wird. Wir verraten dir, welche Produkte ab sofort zu günstigeren Preisen angeboten werden.

Aldi, Kaufland, Edeka und Co. senken Preise

Die Rohstoffpreise für Milch-Produkte sind bereits Anfang des Jahres gesunken, sodass die Supermärkte den Preisvorteil durch günstigeren Käse an die Kunden weitergeben konnten. Anfang Juli haben Aldi, Kaufland, Edeka und Co. dann angekündigt weitere Molkerei-Produkte wie Sahne, Crème fraîche und Joghurts sowie Kaffeegetränke günstiger anzubieten.

+++ Penny, Kaufland und Co: Unfassbar! Bei DIESEN Produkten werden Kunden hinters Licht geführt +++

Mit der Entspannung auf den Rohstoffmärkten und den sinkenden Energiepreisen werden vor allem die Lebensmittel günstiger, die in der Herstellung viel Energie benötigen. Dazu gehören beispielsweise Tiefkühlprodukte, Brot und Nudeln oder auch Getränke und Süßwaren. Die Preissenkung von Molkerei-Produkten soll fortgesetzt werden. Auch die Preise beim Speiseöl werden sich wieder deutlich entspannen. Bei folgenden Lebensmitteln ist der Trend aber leider nicht erkennbar, sie bleiben vorerst teuer: Zucker, Zwiebeln, Möhren oder auch Ketchup.

Lidl und Aldi mit folgenden Angeboten

Lidl senkt bei 39 Eigenmarken sogar dauerhaft den Preis. Unter anderem das Sonnenblumenöl der Eigenmarke „Vita D’or“ soll nur noch 1,79 Euro anstatt 1,99 Euro kosten. Toilettenpapier „Floralys“ 4-lagig 10×180 Blatt wird für 4,45 Euro statt 5,05 Euro angeboten. Blütenhonig „Maribel“ im 500-Gramm-Spender kostet nur noch 3,19 Euro statt 3,79 Euro. Und das Ultra Plus Colorwaschmittel „Formil“ Power (30WL) je 2,025-kg-Packung wird für 4,89 Euro statt 5,29 Euro angeboten.

Aldi hat die Preise für zahlreiche Produkte um bis zu 24 Prozent gesenkt. Zum Beispiel wird Kokett Recycling Toilettenpapier 3-lagig für 2,45 Euro statt 2,95 Euro angeboten. Bellasan Rapsöl gibt es für 1,59 Euro statt 1,85 Euro. Bellasan Sonnenblumenöl kostet 1,79 Euro statt 1,99 Euro. Tandil Colorwaschmittel gibt es für 3,25 Euro statt 3,55 Euro. Und der GUT Bio Honig, 500-Gramm-Glas kostet 3,99 Euro statt 4,59 Euro.

Kaufland und Edeka mit diesen Angeboten

Bei Kaufland kostet beispielsweise Sonnenblumenöl nicht mehr 1,99 Euro, sondern 1,79 Euro. Mayonnaise wird für 1,85 Euro statt 1,99 Euro angeboten. Toilettenpapier soft gibt es für 3,59 Euro statt 4,05 Euro. Und der 500-g-Glas Blütenhonig, cremig wird für 2,99 Euro statt 3,99 Euro angeboten.

Edeka bietet beispielsweise den Gut und Günstig Tiefkühl-Hamburger für 4,99 Euro statt 5,69 Euro an. Oder die Gut und Günstig Alaska Seelachs Filets für 5,99 Euro statt 6,49 Euro. Und das Gut und Günstig Toilettenpapier Premium kostet nur noch 4,45 Euro statt 5,05 Euro.

Das könnte dich auch interessieren:

Weitere Informationen zu Aldi, Kaufland, Edeka und Co. findest du hier.