Penny, Kaufland und Co: Unfassbar! Bei DIESEN Produkten werden Kunden hinters Licht geführt

Der Gang in Supermärkte und Discounter wie Penny, Kaufland und Co. gehört für jeden Verbraucher zum wöchentlichen Ritual. Doch Vorsicht: Oft werden Kunden bei ihrem Einkauf getäuscht – und merken es nicht einmal!

Gerade in Zeiten der Inflation müssen viele Verbraucher den Cent dreimal umdrehen. Neben den eh schon explodierenden Lebensmittelpreisen gibt es jedoch noch ein ganz anderes Problem: Zahlreiche Mogelpackungen in den Regalen von Penny, Kaufland und Co.!

Penny, Kaufland und Co: Weniger Flips für mehr Geld

Dabei können die Läden direkt nicht mal etwas dafür – immerhin sind es die Hersteller selbst, die tricksen, um den Kunden mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Jetzt wurde ein trauriger Rekord aufgestellt: Im ersten Halbjahr des Jahres 2023 verzeichnete die Verbraucherzentrale Hamburg einen neuen Mogelpackung-Rekord mit insgesamt 65 Produkten! Wie Armin Valet aus der Abteilung Lebensmittel und Ernährung gegenüber der „Bild“ mitteilte, waren es im selben halben Jahr vor einem Jahr nur 28 – also weniger als die Hälfte!

Und von den üblen Schummeleien sind auch einige Produkte bekannter Marken betroffen. Beispiel gefällig? Die „Lorenz Erdnuss Locken Jumbos Classic“ lagen bei der alten Füllmenge von 175 Gramm bei 1,99 Euro. Nun ist in der Packung nur noch 150 Gramm enthalten – dafür kostet sie auch aber 2,19 Euro! Weniger Inhalt für mehr Geld also. Macht am Ende eine Preissteigerung von satten 28 Prozent.

Nicht nur Lebensmittel sind betroffen

Doch nicht nur bei Lebensmitteln wird dreist getrickst. Die „Always Dailies Cotton Protection Slipeinlagen normal” der Marke Procter & Gamble kosten mal eben saftige 26 Prozent mehr! Wer also demnächst mal wieder im Supermarkt oder Discounter unterwegs ist, sollte ganz genau hinschauen – oder einen Blick auf die Mogelpackung-Liste der Verbraucherzentrale Hamburg werfen.