Kaufland, Aldi, Edeka und Co.: Kunden bemerken Fenster-Phänomen – das steckt dahinter

Ist dir das schon mal aufgefallen: Lebensmittelgeschäfte, wie Kaufland, Aldi, Edeka und Co. haben meist keine Fenster. Kunden bemerken das Fenster-Phänomen und fragen sich, was wohl dahinter steckt.

Kaufland, Aldi, Edeka und Co.: Sobald man einen dieser Supermärkte betritt, ist jegliches Gefühl für Raum und Zeit verloren. Ob die Sonne nun scheint oder ein heftiger Schneesturm tobt, bekommen die Kunden und Verkäufer im Inneren des Ladens meist nicht mit – denn: Es gibt keine Fenster! Dieses Fenster-Phänomen fällt vielen Kunden zwar auf, doch die genauen Hintergründe sind nur den wenigsten bekannt. Kaufland, Aldi und Edeka, sowie viele weitere Lebensmittelgeschäfte, beleuchten den Innenraum ihrer Discounter mit künstlichem Licht und verwehren dem Tageslicht jeglichen Zugang.

Kaufland, Aldi, Edeka und Co.: Wieso haben die Discounter keine Fenster?

Die Gründe für das Fehlen der Fenster sind vielfältig. Der naheliegendste Grund ist wohl der, dass der Innenraum im Discounter mit großen Werbeplakaten überzogen ist, die einiges an Platz benötigen. Die neusten Angebote und aktuellsten Kampagnen zieren die Wände der Lebensmittelgeschäfte und bewegen die Kunden zum Kauf. Doch nicht nur das. Je weniger Fenster, desto mehr Verkaufsfläche steht den Discountern und Supermärkten zur Verfügung. Doch das Weglassen der Fenster ist nicht nur eine reine Werbemaßnahme, sondern hat auch praktische Hintergründe.

Haltbarkeit und Frische: Kaufland, Aldi, Edeka und Co. verzichten bewusst auf Fenster

Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Geschäfte, die bis obenhin mit nicht lange haltbaren Lebensmitteln gefüllt sind, müssen vor äußeren Faktoren, wie der Sonneneinstrahlung geschützt werden. Dazu müssten besondere Fenster eingebaut werden und die sind eins: nämlich teuer! Der Verzicht auf Fenster sorgt also für weniger Kosten für den Laden und wirkt sich zudem positiv auf die Haltbarkeit und Frische der angebotenen Produkte aus.

Auch in puncto Klima bringt das Fenster-Phänomen Vorteile mit sich. Der Innenraum ist geschützt vor den saisonal schwankenden Wettergegebenheiten und es muss weniger Energie aufgewendet werden, um die Temperaturunterschiede auszugleichen. Im Sommer fallen so weniger Kosten für die Kühlung der Lebensmittel an, und im Winter müssen Kaufland, Aldi, Edeka und Co. weniger Geld für Heizkosten aufwenden.

Das Fenster-Phänomen spielt auch beim Sicherheitsaspekt eine Rolle. Fenster bieten eine Angriffsfläche für Vandalismus und Einbrüche. Durch deren Weglassen können das Verkaufspersonal, die Kunden und natürlich die Ware geschützt werden.