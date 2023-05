Aldi, Lidl und Co.: Was Kunden hier in den Filialen machen, schockiert andere Menschen zutiefst

Einen guten Tipp zum Einkaufen bei Aldi, Lidl und Co. hören wohl die meisten gerne. Immerhin geht es nicht selten darum, ordentlich Geld zu sparen oder ein neues Produkt auszuprobieren, von dem bislang noch niemand wusste.

Influencerin Chichi (auf Instagram folgen ihr über 22.000 Fans) präsentiert allerdings nicht etwa eine neue Obstsorte, sondern eine vermeintlich revolutionäre Erfindung bei Aldi, Lidl und Co.

Aldi, Lidl und Co.: Influencerin entdeckt „Neuheit“

Konkret geht es um eine Brotschneidemaschine. Das Gerät, das einem lästige Brotschneidearbeiten mit dem Messer erspart, ist wahrlich keine neue Erfindung. Influencerin Chichi aber ist ganz aus dem Häuschen, als sie das Gerät zum ersten Mal selbst im Laden entdeckt. „Was ist denn das bitte für eine geile Erfindung?“, kommentiert sie ihren Sensationsfund.

Eigentlich sind die Maschinen vor allem für das Schneiden von Broten gedacht. Theoretisch schneiden, kann man damit aber auch allerhand andere Dinge, wie der TikTok-Kanal „Ionssatisfy“ zeigt. Hier kommen auch ganze Früchte, Maiskolben oder Würstchen im Blätterteigmantel unter das Messer.

Zuschauer sind schockiert

Chichi jedenfalls fängt erstmal mit einem trockenen Brötchen an. Während das geschnitten wird, erzählt sie: „Ich wollte eigentlich noch ein Croissant nehmen, aber dann hat mich die Frau so komisch angeguckt.“

Am Ende hat sie ihren Plan dann aber anscheinend doch umgesetzt und kann anschließend erzählen, auch für die kleinen Croissant-Scheiben wurde sie an der Kasse schief angeguckt. Unter den Videos von besagtem TikTok-Kanal hagelt es derweilen schockierte Kommentare.

Zu den Aufnahmen, in denen eine Wassermelone zerteilt wird, kommentieren die Zuschauer entsetzt. „Geht gar nicht sowas, bitte an die Mitarbeiter denken und auch an andere Kunden“, „Muss das wirklich sein“, „Und wer macht die Schneidemaschine dann sauber? Und der nächste der Brot schneiden will? Echt jetzt, ist doch daneben“, sind nur einige der Kommentare.

Chichi jedenfalls belässt es anscheinend bei ihrem Croissant-Experiment und merkt bei ihrem eigenen videografischen Erfahrungsbericht an: „Dreist sind die Leute, die da Obst drin schneiden!“