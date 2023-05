Aldi, Lidl und Co.: Experte packt aus – zu dieser Zeit solltest du niemals einkaufen gehen

Für die einen ist es eine angenehme Freizeitbeschäftigung, für die anderen eine lästige Alltagsaufgabe – einkaufen. Erst recht, wenn bei Aldi, Lidl und Co. die Preise steigen und das Geld im Portemonnaie nicht mehr wird.

Hier lohnt es sich, einige ratsame Tipps zu beachten, damit der Einkauf bei Aldi, Lidl und Co. nicht zusätzlich teuer wird. Ein Experte in Sachen Schnäppchenjagd hat jetzt den ultimativen Spar-Tipp – und der richtet sich nach der Tageszeit.

Aldi, Lidl und Co.: Schnäppchenjäger gibt Tipps

Wenn einer weiß, wo man so richtig Kosten einsparen kann, dann wohl der Brite Tom Church. Der ist echter Experte auf seinem Gebiet und weiß, wie sich bares Geld sparen lässt. Er hat als Mitbegründer die Internetseite „Latest Deals“ ins Leben gerufen, auf der Kundinnen und Kunden mit Gutscheinen jede Menge Geld sparen können.

Gegenüber „The Sun“ hat er jetzt seine großen Spar-Tipps im Supermarkt verraten. Einer davon ist der Blick auf die Uhr vor dem Weg ins Geschäft. Denn wer zur Mittagszeit einkaufen geht, der verpasst im schlimmsten Fall die besten Deals. Konkret geht es um Preisnachlässe, die in den meisten Geschäften am Ende des Tages oder gleich am Morgen stattfinden. Erkennbar sind die an den bunten Aufklebern auf den Produkten. Wer in der Mitte des Tages einkaufen geht, ist damit oft entweder zu spät oder zu früh dran. Bedeutet: Das Einkaufen lieber auf den Morgen oder den Abend verschieben.

Experte warnt vor Impulskäufen

Ein weiterer Vorteil kann dabei sein, dass man nicht ausgehungert in den Laden fährt. Mit vollem Magen shoppt es sich disziplinierter, so der Experte. Außerdem: Mit einer konkreten Einkaufsliste in der Hand wird man nicht so schnell von Impulsentscheidungen geleitet.

Darüber hinaus empfiehlt sich ein Vorab-Check der Produkte. So muss man nicht erst im Laden den Preisvergleich machen und weiß direkt, wo es sich lohnt, einzukaufen.