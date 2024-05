Aldi, Lidl und Co: Beliebtes Produkt scheidet die Geister – ein Discounter fällt gnadenlos durch

Wer bei Aldi, Lidl und Co. einkaufen geht, der hofft in der Regel darauf, einen vollen Einkaufswagen mit nach Hause zu nehmen, ohne zu viel Geld an der Kasse zu lassen. Besonders vor dem Hintergrund der gestiegenen Preise greifen viele Kunden auf Eigenmarken zurück, vergleichen Preise und Mengenangaben oder kaufen von anderen Herstellern als sonst. Bei diesem Produkt fällt die Eigenmarke eines Discounters allerdings gnadenlos durch.

Aldi, Lidl und Co: Dieses Produkt kann nicht überzeugen

Während die Kunden in den Filialen von Aldi, Lidl und Co. nur den Preis und die Optik der Verpackungen bewerten können, kommt es für einige zu Hause dann doch manchmal geschmacklich anders als gedacht. Aus einem Test vom ZDF geht hervor: Von diesem Gericht sollten Kunden künftig Abstand nehmen.

Wenn es mal schnell gehen muss, greifen einige Kunden auf Fertiggerichte zurück, die vor dem Verzehr nur noch kurz aufgewärmt werden müssen. Doch auch bei Dosen-Gerichten lassen sich geschmacklich entscheidende Unterschiede feststellen. Das ZDF hat in seinem Test die Gulaschsuppe verschiedener Hersteller genauer unter die Lupe genommen und kommt zu einem klaren Ergebnis: Die Eigenmarke dieses Discounters schneidet besonders schlecht ab, wie der „Merkur“ zuletzt berichtete.

Geschmackstest mit eindeutigem Ergebnis

Die Gulaschsuppen der Aldi- und der Lidl-Eigenmarke mussten sich in dem Test gegenüber der Bio-Gulaschsuppe von Ökoland, einer Edeka-Alternative und zwei weiteren Konkurrenten behaupten. Nicht nur die Gewürzmischung selbst, sondern auch gewürfeltes Fleisch und Gemüse dürfen in dem Dosen-Gericht laut den Experten nicht fehlen.

Während die Suppe von Aldi geschmacklich den ersten Platz ergattern, sieht es für die Lidl-Eigenmarke schlecht aus. Auch wenn die Lidl-Gulaschsuppe zwar am meisten Fleisch enthält, konnte sie beim Geschmackstest nicht überzeugen. Nichtsdestotrotz muss jeder Kunde am Ende selber entscheiden, welches Produkt ihn persönlich geschmacklich am meisten überzeugt.