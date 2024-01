Aldi-Kunden bekommen an der Kasse die Krise – jetzt greift der Discounter ein

Einkaufen bei Discountern wie Aldi kann für Kunden mitunter eine stressige Angelegenheit sein, besonders an der Kasse. Lange Warteschlangen sorgen oft für Unmut. Aber wenn man schließlich den Kassierer erreicht, scheint die Zeit dort plötzlich im Eiltempo zu verfliegen. Ein häufiges Ärgernis besteht darin, dass Kunden kaum hinterherkommen, ihre Einkäufe einzupacken.

+++ Aldi, Rewe und Co.: Neues Kassensystem hat Lücken – müssen sich Kunden bald wieder umstellen? +++

Um diesem Stress ein Ende zu setzen, plant der Discounter-Riese Aldi eine Neuerung. Inspiriert von anderen Supermärkten will Aldi nach und nach flächendeckend sogenannte Selbstbedienungskassen einführen. An diesen Kassen können Kunden ihre Waren in ihrem eigenen Tempo scannen, bezahlen und in aller Ruhe einpacken – vorausgesetzt, der nächste Kunde steht nicht schon in den Startlöchern.

Aldi setzt auf Selbstbedienungskassen

Was zunächst als Pilotprojekt bei Aldi begann, soll nach erfolgreicher Testphase bald in den Filialen Realität werden. Die erste offizielle Einführung dieses neuen Kassensystems ist in einer Filiale in Karlsruhe geplant.

Auch interessant: Rewe: Bald alles anders an der Kasse? Kundin versteht die Welt nicht mehr

Andere Supermärkte wie zum Beispiel Rewe und Kaufland, aber auch Einrichtungshäuser wie Ikea haben bereits erfolgreich ähnliche Konzepte eingeführt. Aldi plant, dasselbe Konzept an seinen Selbstbedienungskassen zu praktizieren. Kunden können sich dort quasi selbst abkassieren und dabei zwischen Bar- oder Kartenzahlung wählen.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Trotz der Selbstbedienung haben die Kunden nicht das Gefühl, ganz auf sich allein gestellt zu sein. Ein Aldi-Mitarbeiter vor Ort steht bereit, um im Notfall einzugreifen, etwa wenn ein Artikel zu viel gescannt wurde oder ein anderer Fehler auftritt, wie das Portal „karlsruhe-insider“ berichtet.

Aldi lässt auch klassische Kassen stehen

Für Kunden, die lieber nicht auf den gewohnten Kassierer verzichten möchten, gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Trotz der Einführung der Selbstbedienungskassen wird es weiterhin herkömmliche Kassen mit Kassierern geben. Dies soll besonders älteren Kunden entgegenkommen, die mit dem modernen digitalen System möglicherweise überfordert wären.

Mehr Themen:

Offen bleibt die Frage, ab wann die Einführung der Selbstbedienungskassen an anderen Standorten außerhalb von Karlsruhe zu erwarten ist. Bisher hat Aldi noch keine Stellungnahme abgegeben. Es dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Kunden in anderen Aldi-Filialen von dem neuen Kassensystem profitieren können.