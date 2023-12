Rewe: Bald alles anders an der Kasse? Kundin versteht die Welt nicht mehr

Großes Fragezeichen beim Einkaufen in Rewe! Der Supermarkt plant schon bald eine kleine Kassen-Revolution, will ein Konzept testen, dass für Kunden alles verändert. Mittels modernster Kamera- und Sensortechnologie soll schon während des Einkaufs erfasst werden, was man im Einkaufswagen hat. Und: Die Abrechnung erfolgt automatisch, komplett ohne Kassenvorgang. „Pick & Go“ heißen die Zauberwörter, zu Deutsch also „auswählen und gehen“ (wir berichteten).

Selbst die bereits existenten Self-Checkout-Kassen wären dann bei Rewe nicht mehr nötig. Laut Rewe habe man bereits in Köln und Berlin „Pick & Go“ getestet – mit positiver Resonanz der Kunden. In München steht bereits ein vollautonomer Rewe. Doch bei einigen Kunden gibt es noch große Fragezeichen um dieses Konzept…

Rewe: Kundin versteht die Welt nicht mehr

Eine Kundin versteht aber die Welt nicht mehr, ist verwirrt wegen des neuen Konzepts. Stellvertretend für viele andere Kunden fragt sie: „Wie erfolgt die Bezahlung? Ziehe ich einfach nur noch am Ende des Ladens meine Karte durch, in dem Glauben, dass alles schon seine Richtigkeit hat?“

Sie kritisiert das geplante System, sagt: „Weder die Supermärkte noch die Discounter bekommen es hin, ihren Kram richtig auszuzeichnen – und dann kommen die mit so was? Ich lache mich schlapp!“ RUMMS! Volle Breitseite! Doch was ist dran an der Kritik? Und wie zahlt man denn nun richtig?

Gegenüber dieser Redaktion klärt Rewe auf: „Wenn sich Kunden über die ‚Pick & Go‘-App anmelden, geben sie die Daten ihrer Zahlungsmethode ein. Sobald sie das Geschäft verlassen, erstellt das System einen digitalen Beleg und belastet das Konto. Unterstützt werden Kreditkarten sowie Google- und Apple-Pay.“ Kunden müssen sich mit der „Pick & Go“-App an der Schranke im Eingangsbereich des Marktes anmelden.

Dann könne man alle gewünschten Produkte aus den Regalen nehmen und am Ende aus dem Markt spazieren. Die Rechnung erscheine dabei im Nachgang automatisch in der App. Der Discounter weiter: „Sollte es Unstimmigkeiten geben, wird die Reklamation ebenso einfach über die App ausgelöst.“ Rewe wolle schon in den kommenden Monaten sein „Pick & Go“-Angebot erweitern. Im Frühjahr 2024 sollen drei neue Filialen in Düsseldorf und Hamburg entstehen.