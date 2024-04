Rewe: SB-Kasse bringt Kunden zur Weißglut – „Drei-Sekunden-Job“

Ärger bei Rewe-Kunden! Nachhaltigkeit schreibt sich inzwischen fast jedes Unternehmen auf die Fahne, ist das Credo der Zeit. Klar, fordert es doch der politische Zeitgeist, dass man möglichst umweltschonend lebt. Entsprechend groß ist die Kritik, wenn es mal hakt. So auch bei Rewe, wo sich ein Kunde mächtig über die SB-Kassen ärgert.

Natürlich ist es praktisch, wenn man sich seinen Einkauf selbst einscannen kann, ohne lange an der Kasse Schlange stehen zu müssen. Gerade dann, wenn man wenige Waren kauft oder unter Zeitdruck steht, sind SB-Kassen wie bei Rewe wahrlich ein Segen. Doch auf „X“ ärgert sich ein Mann über sie – nicht aber über die Funktion an sich, sondern über die Schranke, die man beim Verlassen des Bereichs passieren muss!

Rewe: SB-Kasse bringt Kunden zur Weißglut

Der User schreibt: „Ich habe bereits ein Loblied auf die SB-Kassen im örtlichen Rewe gesungen, aber die Sicherheitsschranken sind nicht so toll gelöst. Nutze ich die App, bekomme ich den Bon per Mail. Aber es braucht NOCH einen Bon für die Schranke. Muss auf den jetzt auch noch Payback-Werbung?“

Dann kommt er zum eigentlichen Kritikpunkt: „Ich habe den Barcode schon in der App – wozu noch Papier verschwenden für einen Drei-Sekunden-Job? Mit der App könnte es komplett papierlos gehen. Einfach den Barcode größer auf dem Smartphone einblenden und fertig ist!“ Es wäre in der Tat recht praktisch, wenn man mit dem eigenen Smartphone und dem Rewe-Barcode den SB-Kassenbereich verlassen könnte. Stattdessen muss man auf den Ausdruck des Kassenbons warten, ihn abreißen, unter oder auf den Scanner am Ausgang halten, ehe sie sich öffnet.

Rewe bezieht Stellung

Was hindert Rewe daran, dies einfach so umzustellen? Diese Redaktion hakte beim Supermarkt nach. Eine Sprecherin erklärt: „Eine Integration des Exit-Barcodes in die Rewe-App ist nicht undenkbar, derzeit aber nicht in Planung.“ Im Klartext: Kunden müssen sich noch immer auf Papierbons einstellen, die man dann in einen überfüllten Eimer am Ausgang entsorgt. Nachhaltig ist das nicht…