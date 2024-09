Aldi eröffnet neue Filiale am Essener Hauptbahnhof – damit hat niemand gerechnet

Aldi und Essen sind untrennbar miteinander verbunden. Klar, stammen die Gründer der Familie Albrecht doch aus der Ruhrgebietsstadt. Daher ist es nur logisch, dass es hier auch jede Menge Filialen des Discounters gibt.

Jetzt eröffnet Aldi eine blitzneue Filiale am Essener Hauptbahnhof. Doch mit einer Sache hat wohl niemand gerechnet. Und die wird nicht jeden freuen.

Aldi eröffnet direkt am Hauptbahnhof – doch DAS ist der Knaller

Lange war der Königshof in Essen, der direkt am Hauptbahnhof liegt, eine Baustelle. Nun sollen hier bald die ersten Geschäfte eröffnen (wir berichteten). Und dazu gehört auch ein Aldi. Ab dem 26. September um Punkt 10 Uhr erwartet die Kunden am Willy-Brandt-Platz 1A ein modernes Filialkonzept auf 950 Quadratmetern. Hier soll es laut Angaben des Konzerns eine frische Auswahl an rund 120 Obst- und Gemüseartikeln, eine vergrößerte Backwarenauslage, wöchentlich wechselnde Aktionsartikel und vieles mehr geben.

Doch der Knaller kommt noch: Die Aldi-Filiale im Gebäudekomplex des damaligen Kaufhofs „ist über die U-Bahnstation an den Essener Hauptbahnhof angebunden. Dadurch wird der Markt an sieben Tagen in der Woche geöffnet haben“. Was für eine Nachricht! Das wird aber vor allem dem Konkurrenten ganz und gar nicht schmecken. Hatte die Lidl-Filiale am Hauptbahnhof in Essen bisher doch als einzige von montags bis sonntags geöffnet.

Auch ein Gewinnspiel lockt

Übrigens: Am Eröffnungstag (26. September) der Aldi-Filiale am Essener Hauptbahnhof lohnt es sich, schnell zu sein.

Denn die ersten 100 Besucher bekommen als Willkommensgeschenk ein Rubbellos mit attraktiven Sofortgewinnen. Ein Glückspilz hat sogar die Chance auf einen 500-Euro-Einkaufsgutschein. Ganz nebenbei gibt’s auch noch kostenlosen Kaffee und Croissants. Ein Besuch könnte sich als lohnen!

