Essen: Paukenschlag! Rückkehr von beliebtem Einkaufszentrum steht bevor

Ein Umbruch bahnt sich in Essen an. Denn endlich öffnen HIER wieder die ersten Geschäfte.

Schon jetzt wurde neu gepflastert. Bald stehen dort auch Stühle für die Gastronomie. In einem Monat dürfen Kunden dann auch in die Läden stürmen.

Essen: Das sind die Läden im Königshof

Im Königshof in Essen ist noch viel zu tun, bevor es richtig losgeht. Der Willy-Brandt-Platz ist neu gepflastert, ein Bauzaun ist dort auch noch zu sehen. Aber am 26. September um 10 Uhr werden die Supermärkte und andere Geschäfte und Dienstleister im Untergeschoss im Königshof öffnen. Der türkische Supermarkt und der Aldi werden dann sogar am Sonntag öffnen dürfen.

Obendrauf kommt ein Fitness-Studio aus den Niederlanden. Dazu kommen ein Back-Shop, ein Friseur aus der näheren Umgebung und ein Kiosk plus Bankautomat im Untergeschoss. Im Erdgeschoss soll später noch die Markthalle öffnen. Dort soll es ab 2025 an 37 Marktständen unterschiedlichen kulinarische Angebote von asiatisch über Burger bis hin zu Fisch geben. Dazu bietet ein bayrisches Brauhaus allerlei Spezialitäten. Hier werden typische Gerichte serviert von Kellnerinnen in Dirndl und Kellnern in Lederhosen, berichtet „Radio Essen“.

Bester Ausblick auf der Dachterrasse

In den Etagen darüber ziehen unter anderem eine große Zahnklinik und ein Personaldienstleister ein. Zum Teil laufen die Verhandlungen mit den Mietern noch. Die Eigentümer Koerfer-Gruppe suchen aber noch weitere Mieter. Dazu haben sie die Dachterrasse in der obersten Etage ausgebaut. Von dort aus hat man einen guten Ausblick über die Stadt.

Der Umbau des ehemaligen Kaufhofs gehört zu den größten Projekten der Koerfer-Gruppe. Darin sehen die Eigentümer auch eine Chance für die Essener Innenstadt, betont der Geschäftsführer Michael Gluth gegenüber „Radio Essen“.