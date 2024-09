Lidl-Kunden fallen an der Kasse aus allen Wolken – plötzlich schreitet der Filial-Leiter ein

In Zeiten von horrenden Lebensmittelpreisen wirft der ein oder andere Verbraucher dann doch mal einen Blick mehr auf den Kassenbon. „Was, schon wieder so viel?“, fragen sich da viele nach dem sie ihren Einkauf erledigt haben. Doch was so mancher Lidl-Kunde an der Kasse erlebt, ist wirklich jenseits von Gut und Böse.

Bei dem Lebensmittel-Discounter kommt es zu teils skurrilen Preisen! Vorrangig davon betroffen sind Backwaren von der Lidl-Selbstbedienungstheke. Auf TikTok kursiert ein Video, in welchem zu sehen ist, dass für ein paar süße Quarkbällchen an der Kasse satte 1.000 Euro verrechnet werden.

Lidl-Filialleiter weiß Bescheid

Dass Kunden dabei fassungslos reagieren, dürfte kein Wunder sein. Doch was steckt wirklich hinter dem utopischen Preis? Edis Krkusic, der als „Lidl-Filialleiter“ in den sozialen Medien unterwegs ist, weiß Bescheid – und klärt die Netz-Gemeinde auf.

Schon mehrfach habe Krkusic Fragen zu Fällen wie dem oben beschriebenen Beispiel erhalten. Doch nein, keine Sorge, die süßen Quarkbällchen sind nicht plötzlich zu einem Luxusgut geworden oder wurden mit Gold überzogen. Die 1.000 Euro auf der Abrechnung haben eine ganz einfache Bedeutung.

Das steckt hinter den PLU-Nummern

Bei einigen Lebensmitteln arbeitet Lidl mit den sogenannten PLU-Nummern (PLU = „Price Look Up“) – bei Obst, Gemüse oder eben auch bei Backwaren. Diese Nummern sorgen an der Kasse dafür, dass bei den Produkten auch die richtige Anzahl in die Kasse eingegeben wird.

Doch ab und an können sich diese PLU-Nummern auch ändern. Wenn die Kassiererin dann an der Kasse weiterhin die alten Nummern eingibt, landet das Geld bei der Abrechnung nicht mehr da, wo es eigentlich hinsollte. Deswegen gibt es einen Sicherheitsmechanismus im System.

Lidl-Kassiererin merken es schnell

Wenn eine PLU-Nummer nicht mehr gültig ist, wird sie im System mit einem Warenwert von 1.000 Euro gleichgesetzt – ein hoher Preis, der niemals für ein einziges Lebensmittel gelten kann. Zumindest bei Lidl nicht. So wird von der Kassiererin schnell bemerkt, dass etwa schiefgelaufen ist. Sie kann die PLU-Nummer dann ersetzen.