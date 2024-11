Aldi, Edeka und Co.: Insider packen aus – so spart man jeden Monat mehr als 100 Euro

Dass der Einkauf bei Aldi, Edeka und Co. immer teurer wird, ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Aufgrund der Inflation schießen die Kosten für Lebensmittel in die Höhe, wovon manche Produkte besonders betroffen sind. So hat sich der Preis für Olivenöl unter anderem sogar verdoppelt. Viele Kunden versuchen angesichts dieser Preisentwicklungen, dort zu sparen, wo es auch nur geht.

Laut den Daten des Statistischen Bundesamts gibt ein Haushalt mit zwei Personen pro Woche zwischen 30 und 70 Euro für Lebensmittel aus, also im Monat zwischen 120 und 280 Euro. Eine Familie mit zwei Kindern gibt dagegen gleich 550 Euro monatlich in Supermärkten aus. Es gibt jedoch einige Tipps, die man beachten sollte, damit der Einkauf bei Aldi, Edeka und Co. deutlich billiger wird.

Aldi, Edeka und Co.: Wochenplan und Einkaufszettel helfen beim Sparen

Bevor man bei Aldi, Edeka und Co. einkaufen geht, sollte man besser einen Blick in die Prospekte der Supermärkte werfen. Gibt es Produkte, die gerade im Angebot sind? Bei welchem Supermarkt sind die Produkte am billigsten? Auch schadet es nie, einen Blick in die Apps der Supermärkte zu werfen. Dort findet man nämlich oft tolle Coupons, wodurch man deutlich beim Einkauf sparen kann.

Ein Insider verrät gegenüber „Chip.de“ einen besonderen Trick, mit dem man beim Einkauf bei Aldi, Edeka und Co. deutlicher billiger davonkommt. Die Kunden sollen einen wöchentlichen Speiseplan erstellen. Durch ausreichende Vorbereitung kann man wöchentlich richtig viel Geld sparen und spontane Einkäufe vermeiden.

Auch kann ein Einkaufszettel dabei helfen, im Supermarkt weniger Geld auszugeben. Man sollte bereits vor dem Einkauf bei Aldi, Edeka und Co. aufschreiben, welche Lebensmittel man benötigt und vor allem, in welchem Supermarkt diese momentan am billigsten angeboten werden.

Eigenmarken sind deutlich billiger und haben eine ähnliche Qualität

Kunden sollten sich jedoch keine Sorgen machen, dass sie auf gewisse Lebensmittel verzichten müssen. Stattdessen ist es ratsam, dass man auf die Eigenmarken von Aldi, Edeka und Co. zurückgreift. Diese sind oft deutlich billiger als die Markenprodukte, aber haben eine ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Qualität. Sie entscheiden sich nur im Preis, wie ein Insider gegenüber „Chip.de“ verrät.

Wer richtig Geld sparen möchte, sollte auch den Zeitpunkt des Einkaufs beachten. Kurz vor Ladenschluss senken nämlich Aldi, Edeka und Co. oft die Preise der Produkte immens, besonders bei frischen Lebensmitteln wie Gemüse, Obst und Fleisch. Außerdem sollten Kunden vermeiden, mit der Karte zu zahlen. Bargeld kann nämlich dabei helfen, einen besseren Überblick über seine Ausgaben zu haben.