Kaufland und Lidl hängen alle ab – den Kunden bleibt die Spucke weg

Wer als Deutscher im Ausland Urlaub macht, ist häufig dankbar dafür, beim Einkaufen vertraute Supermärkte und Discounter zu entdecken. In Spanien zu Aldi, in Italien zu Penny – alles kein Problem. Unsere bekannten Ketten wie zum Beispiel auch Kaufland, Lidl & Co. sind jenseits der Grenze absolut keine Unbekannten.

Doch welche Macht haben deutsche Lebensmittelhändler tatsächlich in Europa? Welche Rolle spielen zum Beispiel Aldi, Rewe, Kaufland und Lidl zwischen Stockholm und Lissabon? Das wird jedes Jahr im Top-50-Europa-Ranking ermittelt.

Kaufland und Lidl sind der Konkurrenz in Europa weit voraus

Wer nach ein paar Urlauben im Ausland zu dem Eindruck kommt, dass deutsche Supermärkte gefühlt überall vertreten sind, der irrt keineswegs. Man könnte sogar behaupten: Kaufland, Aldi, Edeka und & Co. dominieren den Wettbewerb. Aber wer hat denn nun wirklich die Nase vorn?

Es ist tatsächlich die Schwarz-Gruppe, hinter der sich Kaufland und Lidl verbergen. 186 Milliarden Euro Brutto-Umsatz erwartet der Konzern im Jahr 2024, wie die „Lebensmittelzeitung“ anhand von Daten des Instituts „Flywheel Retail Insights“ berichtet. Damit steht er im besagten Ranking mit großem Abstand auf Platz 1 der größten Lebensmittel-Händler in Europa. Da bleibt den Kunden die Spucke weg – und die Konkurrenz kann nur aus der Ferne zuschauen.

Aldi im Ranking „nur“ auf Platz 2

Auch die Silber- und die Bronze-Medaille gehen nach Deutschland. Doch wer gedacht hatte, dass sich Aldi mit den beiden Teilgesellschaften Nord und Süd den zweiten Platz holt, der irrt. Mit 89 Milliarden Euro Umsatz liegt das deutsche Discounter-Urgestein „nur“ auf Platz drei. Den zweiten Platz im Ranking holt sich stattdessen die Rewe Group mit 97,1 Milliarden Euro. Aber Rewe findet man außerhalb Deutschlands doch kaum, mag sich manch ein Kunde jetzt denken. Stimmt in gewisser Weise. Jenseits der Grenzen bestimmen vielmehr die Rewe-Tochtergesellschaften Adeg, Billa, Bipa, Iki oder Penny das Bild.

Aber kommen wir zu Platz vier. Diesen sicherte der französische Konzern Carrefour. Er liegt zwar in puncto Größe hinter Schwarz (Kaufland und Lidl) europaweit auf Platz 2, erzielt aber lediglich 73,8 Milliarden Euro Umsatz. Platz fünf geht dann schon wieder an einen deutschen Giganten: Edeka mit 73,2 Milliarden Euro.

Erst dahinter hat es mit der deutschen Dominanz ein Ende. Auf den weiteren Top-Ten-Plätzen folgen Tesco, E.Leclerc, Ahold Dehaize, ITM (Intermarché) sowie die X5 Retail Group.