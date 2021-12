Aldi: Discounter plant drastischen Schritt! Kunden werden es schon bald merken

Aldi plant einen wichtigen Schritt, mit dem eine große Änderung im gesamten Sortiment einhergeht. Das düfte für alle Kunden interessant werden!

In den kommenden Monaten will Aldi bei der Herstellung seiner Schweinefleisch-Produkte einiges umkrempeln. Die Folgen werden Kunden in Zukunft dann in den Discounter-Regalen sehen.

Aldi plant große Änderung bei Schweinefrischfleisch

Aldi will bis Ende 2022 bei Schweinefrischfleisch konsequent auf „5D“ umstellen. Das klingt zunächst wie eine neue Corona-Maßnahme im Stile von 3G oder 2G – bedeutet aber etwas ganz anderes.

Bei Aldi steht eine große Veränderung an! (Symbolbild) Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt

„5D“ heißt, dass die fünf Schritte der Wertschöpfungskette von Schweinefrischfleisch (Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Zerlegung/Verarbeitung) komplett in Deutschland stattfinden sollen – um so die deutsche Landwirtschaft zu unterstützen. Bisher ist es lediglich noch die Ferkelgeburt, die in den Nachbarländern stattfindet.

Von der „5D“-Regel ausgeschlossen sind laut Aldi „internationale Spezialitäten, Bio-Produkte, Filet und Tiefkühlartikel“.

Neue Regeln für Schweinefrischfleisch bei Aldi. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Daniel Kubirski

Wird es für Kunden in den nächsten Jahren teurer bei Aldi?

Doch die Kunden werden in den Regalen bald nicht nur auf regionalere Schweinefrischfleisch-Produkte treffen – sondern auch auf neue Kennzeichnungen und wahrscheinlich auch höhere Preise.

Denn Aldi will die betroffenen Artikel spätestens bis 2030 vollständig auf die Haltungsformen 3 und 4 umstellen. Diese sollen als Nachweis für eine tierwohlgerechtere Haltung dienen, dürften den Kunden deshalb aber auch den ein oder anderen Euro mehr kosten. (at)