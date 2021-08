Aldi Süd expandierte 1968 zum ersten Mal ins Ausland. In Österreich heißen die Filialen des Unternehmens Hofer.

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Warum Aldi in Österreich Hofer heißt

Aldi: Alkohol in Brot, Brötchen und Co.? DAS ist die Erklärung!

Hast du dich bei manchen Zutaten schon einmal gefragt, was die in bestimmten Lebensmittelprodukten eigentlich zu suchen haben? Einem Aldi-Kunden ist jetzt etwas ganz Skurriles aufgefallen.

Denn der Kunde hat bei einer Backware von Aldi Alkohol als Zutat gefunden. Warum das so ist? Das konnte Aldi direkt erklären.

Ein Aldi-Kunde stellte dem Unternehmen die Frage: Warum ist in Backwaren Alkohol enthalten? (Archivbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

Aldi: Das Geheimnis um Zutatenlisten

Wenn wir mal einen Blick auf die Zutatenliste der Produkte werfen, die bei uns im Einkaufswagen landen, staunen wird nicht schlecht. Da heißt es zum Beispiel öfter „Kann Spuren von Nüssen enthalten“. Dabei hätte man in diesem Produkt niemals Nüsse erwartet!

So ist es auch einem Kunden bei Aldi ergangen. Als er die Zutatenliste eines Weizengebäcks durchlas, stutzte er und fragte sich: Warum steht da Alkohol drauf?

------------------------------------------------------------------------

Das ist Aldi:

Aldi Nord und Aldi Süd sind zwei separate Unternehmensgruppen

Aldi steht für Albrecht-Discount: 1913 machte sich Karl Albrecht in Essen als Brothändler selbstständig

1962 wurde der Familienbetrieb zu einem reinen Discounter umfunktioniert und hat den heutigen Namen „Aldi“ gekriegt

Die Trennung in Nord und Süd erfolgte 1961

Mittlerweile zählt Aldi zu den zehn größten Einzelhandelsgruppen weltweit

------------------------------------------------------------------------

++++ Aldi: Öko-Konter gegen Lidl und Edeka – doch für SIE könnte es Probleme geben ++++

Aldi: Warum ist Alkohol in Backwaren enthalten?

„Guten Morgen Aldi-Team! Kurze Frage, was macht eigentlich der Alkohol in den Aufback-Semmeln?“, postet er seine Frage auf die Facebook-Seite des Unternehmens. Dazu postet er noch ein Bild, auf dem die Zutaten zu erkennen sind: Weizenmehl, Wasser, Leinsamen, Sonnenblumenkerne ... und ganz am Ende... tatsächlich! Da steht: „Alkohol“.

Aber dafür hat Aldi eine ganz einfache Erklärung.

------------------------------------------------------------------------

Mehr Aldi-Themen:

Aldi: Video sorgt bei Kunden für Verwirrung – der Discounter stellt eines sofort klar

Aldi: Neues Produkt hat jetzt schon Kult-Charakter – vor allem diese Kunden werden sich freuen

Aldi: Kundin will mit ihrer EC-Karte bezahlen – was sie dann an der Kasse erlebt, ist unglaublich

------------------------------------------------------------------------

Aldi: Backwaren enthalten Alkohol durch natürliche Gärung

Das Social Media-Team von Aldi erklärt, das habe mit der natürlichen Gärung zu tun: „einige Brot- und Backwaren enthalten von Natur aus Alkohol. Meistens geschieht das durch natürliche Bakterien, Pilze und Hefen. Der Alkoholgehalt im Produkt beträgt in der Regel dann auch unter 0,3 Volumenprozent und gilt daher auch als gesundheitlich unbedenklich für Schwangere und Kinder. Um unsere Zutaten und Inhaltsstoffe möglichst transparent darzustellen, haben wir Alkohol in der Zutatenliste aufgeführt.“

++++ Aldi: Kunden wollen sich auf beliebtes Angebot stürzen – doch Discounter verkündet einen Dämpfer ++++

Na, dann kann man ja jetzt wieder durchatmen und genüsslich reinbeißen! (ali)