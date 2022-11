Airbnb: Paar macht erschreckende Entdeckung – Reise wird zum Horror-Trip

Airbnb-Wohnungen sind für viele Menschen eine willkommene Alternative zum Hotel. So besteht die Möglichkeit, sich im Urlaub fast wie zuhause zu fühlen. Doch was ein Paar nun erlebte, war der absolute Horror.

In der vermeintlichen Traumwohnung in Rio de Janeiro (Brasilien) angekommen, machen die beiden Frauen nämlich eine erschreckende Entdeckung. Denn das Paar wird offensichtlich in ihren intimsten Momenten beobachtet.

Airbnb: Paar erlebt Albtraum

Eine Woche waren Júlia Stoppa und Ana Lúcia Guimarães bereits in ihrer Airbnb-Wohnung in Copacabana. Dann plötzlich machte eine der Frauen eine fürchterliche Entdeckung. „Ich schaute auf den Schrank, der sich über dem Eingang des Zimmers befand, und sah etwas leuchten“, sagte Stoppa der lokalen Medien. „Als ich das sah, sagte ich: ,Schatz, ich glaube, da ist eine echte Kamera’. Ana hat sich große Sorgen gemacht.“

Stoppa weiter: „Ich habe mit meinem Handy ein Foto mit Blitz gemacht, und darauf war ein heller Schimmer zu sehen, der wie ein Kameraobjektiv aussah.“ Daraufhin schraubten die beiden Tätowiererinnen eine der Lüftungsöffnungen des Schranks ab. Und aus ihrer Befürchtung wurde Realität: Dahinter steckte eine Kamera. Auf Instagram filmten sie den Moment der Entdeckung.

Frauen zeigen Vermieter an und warnen

Und die Kamera war direkt auf das Doppelbett der beiden gerichtet. Für zwei Wochen hatten sie die Wohnung für eine Arbeits-Reise gebucht. Eine Woche davon wurden sie schon beobachtet. Und es kam noch schlimmer.

Wie sie ihren Followern im Video erklärten, fanden sie auch noch heraus, dass die Kamera auch ein Audiokabel hatte. Also konnte der Vermieter sie nicht nur sehen, sondern auch all ihre Gespräche hören. Mit der Aufnahme wollen beide Frauen andere Menschen warnen, bei der nächsten Airbnb-Buchung vorsichtig zu sein und die Zimmer genau zu inspizieren.

Júlia Stoppa und Ana Lúcia Guimarães packten umgehend ihre Sachen und meldeten den Vorfall bei der Polizei. Zudem beschwerten sie sich bei Airbnb. Auf Anfrage der Zeitung „Correio Braziliense“ erklärte das Unternehmen, dass umgehend Maßnahmen eingeleitet wurden. Die Wohnungsanzeige sei deaktiviert und das Profil des Gastgebers gesperrt worden. Außerdem würde das Paar ihr Geld zurückerstattet bekommen, während der Vorfall untersucht werde.