Essen: Anwohner macht beunruhigende Entdeckung im Gebüsch – es kommt sofort zum Polizeieinsatz

Ein Einsatz der Polizei sorgte am Dienstagnachmittag im Ostviertel in Essen für Unruhe. Dort hatte ein Anwohner in der Goldschmidtstraße einen verdächtigen Karton in einem Gebüsch gefunden, in dem sich mehrere Granaten befanden.

Sofort eilten Polizei und Feuerwehr zur besagten Stelle. Die Straße wurde für einige Stunden gesperrt.

Essen: Anwohner macht beunruhigende Entdeckung

Wie die Polizei gegenüber DERWESTEN bestätigte, rückte außerdem ein Kampfmittelräumdienst an, um die Gegenstände zu untersuchen. Nach der Auswertung des Fundes gab die Polizei aber Entwarnung:

Von den Granaten ging keine Gefahr aus.

Nach fast zwei Stunden wurde die Sperrung der Straße schließlich aufgehoben. Die Polizei ermittelt in dem Fall nun weiter.