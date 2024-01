Kreuzfahrt: Crew macht erschreckende Entdeckung im Meer – und löst sofort Alarm aus

Große Kreuzfahrt, noch größerer Schock!

An Bord eines beliebten Kreuzfahrt-Dampfers kam es am Montag (29. Januar) zu unglaublichen Szenen. Im Zentrum der Aufregung stehen die aufmerksame Crew, eine schockierende Entdeckung auf hoher See und zwei Gäste, die eigentlich nicht eingeplant waren. Aber der Reihe nach.

Kreuzfahrt mit Rettungsaktion

Der Ozeanriese der Reederei Carnival Cruises befand sich gerade auf einer mehrtägigen Kreuzfahrt vom Heimathafen in Galveston (Texas) in die westliche Karibik, als die aufmerksame Crew nördlich der Yucatan-Halbinsel (Mexiko) eine erstaunliche Entdeckung im Meer machte. Rund 15 Kilometer von der Küste entfernt tauchten plötzlich zwei Kajakfahrer auf.

Der Kapitän zögerte nicht lange und löste sofort Alarm aus. Und so begann das Rettungsmanöver, das zugegebenermaßen überschaubar spektakulär war. Schließlich schafften die Kajakfahrer es aus eigener Kraft, die Carnival Jubilee zu erreichen und an Bord zu steigen. Dort wurden die beiden versorgt. Wenig später holten mexikanische Behörden die Kajakfahrer ab.

Auch interessant: Beliebtes deutsches Kreuzfahrt-Ziel greift durch – bald keine Touristen mehr?

Wie kamen die Kajakfahrer dorthin?

Wie es passieren konnte, dass die beiden Männer so weit entfernt von der Küste waren, ist noch nicht bekannt. Klar ist hingegen: Sie hatten großes Glück, dass sie von dem Kreuzfahrt-Schiff entdeckt wurden.

Für die Gäste der Carnival Jubilee war die Rettungsaktion ein großes Spektakel. Für den Kapitän hingegen war es „nur“ die Erfüllung seiner Pflicht. Schließlich sieht das internationale Seerecht es vor, dass Menschen in Seenot stets vom nächstgelegenen Schiff Hilfe erhalten müssen.

Zu Verzögerungen führte das Prozedere nicht. Wie geplant konnte das Schiff anschließend die Karibikinsel Roatan ansteuern.