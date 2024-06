Kreuzfahrt: Feuer bricht auf gigantischem Schiff aus – Crew muss sofort handeln

Eigentlich sollte eine Kreuzfahrt ja ungefähr so aussehen: Jeden Tag ein spannender, neuer Hafen, leckere Schirmchen-Drinks an Deck, Entspannung pur bei einer Massage oder Wasserspaß im Pool.

Doch die Passagiere auf dem größten Kreuzfahrt-Schiff der Welt mussten jetzt einen echten Schock verdauen. Es brach ein Feuer aus. Die Crew musste schnell handeln.

Kreuzfahrt: Plötzlich bricht ein Feuer aus

Die Passagiere der „Icon of the Seas“, dem größten Kreuzfahrt-Schiff der Welt, erlebten etwas, was wohl niemand auf einem Schiff erleben möchte: Es brach ein Feuer aus! Das Ganze passierte am Dienstag (25. Juni) in einem mexikanischen Hafen, wie die „WAZ“ berichtet. Das gigantische Schiff mit einer Länge von fast 370 Metern und Platz für über 5.500 Passagiere lag zu diesem Zeitpunkt in Costa Maya (Mexiko) vor Anker. Es soll einen Stromausfall gegeben haben, wodurch die Notfallversorgung schnell einsprang. Doch an einer Stelle des Kreuzfahrt-Schiffs kam es plötzlich zu einem Brand.

Ein Sprecher der Royal Caribbean, der Reederei der „Icon of the Seas“, bestätigte gegenüber US-Medien, dass der „kleine Brand schnell gelöscht“ wurde. Auch soll es keine Verletzten sowie größere Auswirkungen an Bord gegeben haben.

Die Crew muss handeln

Dass die ganze Sache so glimpflich abgelaufen ist, liegt wohl auch an der Crew. Denn diese hat das Feuer schnell wieder unter Kontrolle bekommen. Zum Glück wird die Besatzung einer Kreuzfahrt im Umgang mit solchen Situationen geschult.

Zudem wurden die Passagiere per Durchsagen informiert. Doch glücklicherweise kehrte bei der Kreuzfahrt auf diesem gigantischen Schiff schnell wieder der Alltag ein.

