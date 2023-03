49-Euro-Ticket in NRW: Billig-Fahrschein für Geringverdiener? „Muss bezahlbar bleiben“

Das 49-Euro-Ticket steht in den Startlöchern! Viel wurde in den vergangenen Monaten darüber geredet, jetzt ist es endlich soweit. Das Deutschlandticket ist ein Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets aus dem vergangenen Jahr. Und in NRW könnte es für dich noch günstiger werden. Das Bundesland prüft jetzt den Billig-Fahrschein für Geringverdiener.

Bahnfahren soll bezahlbarer werden – das ist einer der Gründe, weswegen das 49-Euro-Ticket eingeführt wird. NRW prüft jetzt zusätzlich die Einführung eines günstigeren Sozialtarifes zum Deutschlandticket in den nächsten Monaten. Das gab NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch (29. März) in Düsseldorf bekannt.

49-Euro-Ticket in NRW ab 1. Mai gültig

„Mobilität muss für alle einfacher und besser werden und vor allem bezahlbar bleiben“, teilte Krischer mit. Doch nicht nur in NRW steht der Sozialtarif auf dem Prüfstand. Andere Bundesländer prüfen ebenfalls die Einführung eines solchen Billig-Tickets.

Verkaufsstart des Deutschlandtickets ist am 3. April. Das Deutschlandticket kostet 49 Euro im Monat und kann ab dem 1. Mai bundesweit im Nah- und Regionalverkehr genutzt werden. Es gilt in Bussen, Straßen-, Stadt-, und U-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpress-Zügen jeweils in der zweiten Klasse.

49-Euro-Ticket in NRW kann monatlich gekündigt werden

Der Fernverkehr und private Anbieter sind allerdings davon ausgeschlossen. Das Deutschlandticket soll an das 9-Euro-Ticket aus dem Sommer des vergangenen Jahres anknüpfen. Vorgesehen ist ein digital buchbares, monatlich kündbares Abo. Das 49-Euro-Ticket ist personengebunden und kann somit nicht übertragen werden. (mit dpa)

