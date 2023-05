ZDF baut Programm um: Mehrere Tage sind nicht wiederzuerkennen

Der 38. „Deutsche Evangelische Kirchentag“ wirft seine Schatten voraus und das ZDF feiert kräftig mit. Tausende Zuschauer, Hunderte Veranstaltungen, und das an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Der „Deutsche Evangelische Kirchentag“, der in diesem Jahr in Nürnberg stattfinden wird, ist eine Mammutveranstaltung.

Verständlich also, dass das ZDF diese besonderen Tage mitfeiern und natürlich auch in sein Programm aufnehmen will. Und das tut der Sender auch. Mit einer massiven Programmänderung vom 7. bis zum 11. Juni 2023.

ZDF stellt sein Programm für den Kirchentag vor

Bereits zum Start des evangelischen Kirchentages ist das ZDF dabei. Am Mittwoch, dem 7. Juni 2023 sendet das Zweite Deutsche Fernsehen ab 0.45 Uhr unter dem Titel „Hoffen. Machen. Jetzt“ einen 15-minütigen Eröffnungsbericht. Im Fokus soll dabei die Frage stehen, wie sich die Gläubigen gesellschaftlich relevanten Themen wie Krieg, Flucht und Klima engagieren können.

Am Samstag (10. Juni 2023) überträgt der Sender ab 10.55 Uhr eine Diskussionsveranstaltung unter dem Motto „Welchen Frieden wollen wir?“ Über Grenzverschiebungen in der Friedensethik diskutieren Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, und Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Moderiert wird die Veranstaltung von Mirjam Meinhardt.

ZDF-Reportage zum Abschluss

Am darauffolgenden Sonntag (11. Juni 2023) porträtiert das ZDF in der Sendung „37°Leben: Aktiv für den Frieden“ drei junge Erwachsene, die ihr Engagement beim Kirchentag erklären. So waren Jolina und Louisa für den internationalen christlichen Friedensdienst „EIRENE“ in Nordirland unterwegs. Die 26-jährige Mebra aus Uganda hingegen absolvierte ihren Freiwilligendienst in Bonn.

Zum Abschluss fasst Michael Sahr in einer halbstündigen Reportage mit dem Titel „Wann, wenn nicht jetzt?“ die Eindrücke des Kirchentages zusammen. Das ZDF sendet den Film um 0.35 Uhr.