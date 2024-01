„Bares für Rares“: ZDF kickt Trödelshow aus dem Programm – Fans schauen in die Röhre

Um Punkt 15.05 Uhr sitzen die „Bares für Rares“-Fans vor den Bildschirmen und freuen sich über neue, spannenden Expertisen und Verkäufe. Doch an diesem Mittwochnachmittag (3. Januar) werden die Zuschauer bitter enttäuscht. Denn das ZDF schmeißt die beliebte Trödelshow kurzerhand aus dem TV-Programm und macht Platz für einen Sportwettbewerb.

„Bares für Rares“ fällt aus – DAS ist der Grund

Traurige Nachrichten für alle Fans von „Bares für Rares“! Am Mittwoch wird es keine neue Folge im TV zu sehen sein. Stattdessen sendet das ZDF die Vierschanzentournee. Dort sehen die Zuschauer keine seltenen Schmuckstücke oder alte Gemälde, sondern den zweiten Durchgang der Herren im Skispringen. Bis 16.00 Uhr läuft die Übertragung des Sportevents.

+++ „Bares für Rares“: Expertin von Horst Lichter entsetzt – „Meinst du das ernst?“ +++

Es ist nicht das erste Mal, dass „Bares für Rares“ für andere Sendungen aus dem Programm fliegt. So kam es häufiger vor, dass die Weltmeisterschaft im Jahr 2023 stellenweise Vorrang in Sachen Sendeplatz hatte. Nun ist also der Wintersport vor der Trödelshow dran. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

„Bares für Rares“: Zuschauer haben Alternativen

Wer trotzdem nicht auf seine tägliche Dosis „Bares für Rares“ verzichten möchte, kann in der ZDF-Mediathek stöbern. Dort gibt es neben alten Folgen auch weitere Formate, wie „Lieblingsstücke“ oder „Händlerstücke“. Wer diese Folgen ebenfalls schon gesehen hat, kann einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Folge aus dem Backstagebereich ansehen. Am Donnerstag und Freitag (4. und 5. Januar) ist dann alles wieder normal und die neuen Folgen laufen zur gewohnten Zeit im TV.

+++ „Bares für Rares“-Star Horst Lichter spricht Klartext über mögliches Show-Aus – „Dann höre ich auf“ +++

Mehr Nachrichten:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.