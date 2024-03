Markus Lanz kriegt sich nicht mehr ein – Lachanfall mitten in ZDF-Talkshow!

Am Donnerstagabend (7. März) empfängt Markus Lanz recht unterschiedliche Gäste in seiner gleichnamigen Talkshow. In der Runde sitzen SPD-Politiker Sebastian Fiedler, Podcaster Khesrau Behroz, Journalistin Eva Quadbeck und Landrätin Tanja Schweiger.

Zu Beginn spricht der ZDF-Moderator mit Khesrau Behroz, der im Jahr 2023 eine umfangreiche Recherche zu Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette in seinem Podcast präsentiert. Doch mitten im Gespräch bricht Markus Lanz in schallendes Gelächter aus – und bekommt sich gar nicht mehr ein.

Markus Lanz: Gast bringt Moderator aus der Fassung

So sieht man Markus Lanz wirklich selten! Eigentlich kennt man ihn als knallharten und ernsten Moderator, der seine Gäste mit seinen direkten Fragen ins Visier nimmt. Doch an diesem Abend ist es im Gespräch mit Podcaster Khesrau Behroz etwas anders.

Zu Beginn der Sendung spricht der junge Mann von seinen umfangreichen Recherchen zur Person Daniela Klette. Es wird vor allem ein Bild thematisiert, welches die ehemalige RAF-Terroristin bei einem Capoeira-Verein in Berlin-Kreuzberg zeigt. Dieses fanden er und sein Team innerhalb von 30 Minuten mithilfe einer KI. „Mein Kollege Patrick hat die These gehabt, dass Daniela Klette an ihrer eigenen Boomerhaftigkeit gescheitert ist“, wirft der Podcaster in den Raum. Danach war es um Markus Lanz geschehen.

Markus Lanz muss sich mehrmals entschuldigen

Der ZDF-Moderator bricht in schallendes Gelächter aus – und kriegt sich gar nicht mehr ein! Über mehrere Sekunden lacht er sich schlapp und macht es seinem Gegenüber dadurch schwer, seinen Gedanken weiterzuführen. Das merkt dann auch Markus Lanz und entschuldigt sich mehrfach für den Lachanfall. „Entschuldigung! Wenn ich das meinen Sohn erzähle, der wird sie dafür feiern!“, sagt er abschließend und fängt sich dann auch wieder.

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.