Markus Lanz: Nach der Sendung gehen Zuschauer auf die Barrikaden – „Ich bin sprachlos“

„Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir zu Beginn direkt über die Situation im Nahen Osten sprechen wollen.“ Mit diesen Worten begrüßt Markus Lanz das Publikum am Dienstagabend (1. Oktober)

Die Gäste in der Runde sind CDU-Politiker Jens Spahn, Journalistin Ulrike Herrmann und Nahostexperte Christoph Ehrhardt. Wie in der Begrüßung bereits erwähnt, soll es an diesem Abend um die Entwicklungen in Nahost gehen. Markus Lanz thematisiert allerdings auch die Perspektiven der CDU nach den ostdeutschen Landtagswahlen. Beides Themen, die nicht bei jedem Zuschauer sonderlich gut ankommen.

Markus Lanz liefert sich hitzige Diskussionen

Dass es im Studio von Markus Lanz auch gerne mal lauter werden kann, ist den Zuschauern bekannt. Der Moderator lockt seine Gäste gerne aus der Reserve und versucht durch rhetorische Fragen und Wiederholungen Feuer in die Diskussionen zu bringen. So auch an diesem Abend.

Vor allem bei den Ausführungen von Politiker Jens Spahn reagiert Markus Lanz deutlich. Nachdem der CDU-Mann an einem gewissen Punkt herbe Kritik an Außenministerin Annalena Baerbock äußert, geht nicht nur der Moderator auf die Barrikaden, sondern auch zahlreiche Zuschauer vor den Bildschirmen.

Markus Lanz: Zuschauer mit deutlicher Kritik

Wirft man ein Blick auf die Kommentare in den sozialen Netzwerken, erkennt man rasch die angespannte Stimmung bei zahlreichen ZDF-Zuschauer. Auf „X“ lassen sie ihrem Frust freien Lauf:

„Ich konnte es nur zwei Minuten aushalten! Wer von euch konnte dieses „Israel ist in den Libanon gegangen“-Geschwafel länger aushalten?“

„Dem Lanz ist schon lange nichts mehr peinlich.“

„Wow! Realpolitik hin oder her – aber Jens Spahn legitimiert, erklärt und verteidigt grade bei Lanz die Koalitionsgespräche zwischen der CDU in Thüringen und dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Ich bin ehrlich gesagt sprachlos.“

„Wieso tut man sich Lanz an?“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.