Markus Lanz: Grünen-Politikerin will Bürgergeld verdoppeln – „Auf 1.100 Euro“

Am Mittwochabend (6. März) liefert sich Markus Lanz eine hitzige Diskussion mit seinen Gästen Katharina Stolla, Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend, und der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann. In der 45-minütigen Sendung geht es unter anderem um die Krise und Zukunft der FDP sowie zur Wirtschafts-, Arbeits-, Sozial- und Migrationspolitik und zur Performance der Grünen als Teil der Bundesregierung. Eine Aussage von Katharina Stolla sorgt dabei für eine deutliche Reaktion bei dem Moderator.

Markus Lanz: Grünen-Politikerin stellt klare Forderungen

Schon am Anfang der Sendung wird schnell klar, dass Katharina Stolla ganz genaue Vorstellungen davon hat, was in Deutschland aktuell schiefläuft. Vor allem das Thema Arbeit und Rente beschäftigt sie. „Wofür soll ich mich in dieser kaputten Welt kaputt arbeiten und habe nicht mal die Aussicht auf eine gute und sichere Rente?“, so die 26-Jährige.

+++ Markus Lanz hat direkt zu Beginn böse Vorahnung – „Wird nicht einfach werden“ +++

Sie fordert eine 4-Tages-Woche und eine Erhöhung der Steuern für Reiche. „Man muss dringend Steuern erhöhen. Uns gehen Milliarden Euro durch die Lappen, dass man richtig große Erbschaften gar nicht richtig besteuert“, so Stolla. Und auch das Bürgergeld soll ihrer Meinung nach attraktiver werden.

Markus Lanz: Stolla will doppeltes Bürgergeld

„Sie wollen das Bürgergeld verdoppeln?“, fragt Markus Lanz in Richtung Stolla. Diese nickt daraufhin kurz. „Die Bürgergeld-Sätze müssen auf jeden Fall hoch!“, sagt die 26-Jährige anschließend. „Auf 1.100 Euro! Den Beschluss habe ich auch gesehen“, erwähnt die FDP-Frau Franziska Brandmann am Rande. Eine Aussage, die bei den Zuschauern hohe Wellen schlägt, wie man in den sozialen Netzwerken sehen kann.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.