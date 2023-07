Geht es um Filme und Serien, schalten die meisten Zuschauer mittlerweile eher bei Netflix und Co. statt bei ARD und ZDF ein. Während die Streaminganbieter mit immer neuen Eigenproduktionen und Blockbustern punkten, geht beim ZDF „nur“ mal wieder Giovanni Zarrella auf Sendung.

Umso überraschender ist es, dass der Sender jetzt eine neue Serie nach einem Roman des französischen Autors Guillaume Musso angekündigt hat. ZDF-Zuschauer können gespannt sein.

ZDF holt „Das Mädchen und die Nacht“ ins Programm

Konkret geht es um eine sechsteilige Serie, an der das ZDF mitgewirkt hat und die sich am Buch „Die junge Frau und die Nacht“ orientiert. Mit leicht abgewandeltem Namen ist daraus jetzt „Das Mädchen und die Nacht“ entstanden.

Der Inhalt klingt vielversprechend: „Der erfolgreiche Schriftsteller Thomas reist aus London nach Südfrankreich, um an einem Ehemaligentreffen der internationalen Schule teilzunehmen, die er einst besucht hat. Doch es gibt einen dunklen Punkt in seiner Vergangenheit: Vor 25 Jahren begingen er und sein Freund Max ein Verbrechen, das nun vielleicht doch noch ans Tageslicht zu kommen droht. Zudem hat Thomas immer noch nicht mit Vinca abgeschlossen. Die charismatische Mitschülerin, in die er unglücklich verliebt war, ist damals spurlos verschwunden.“

Serie zeigt „Titanic“-Schauspieler im ZDF

Man habe versucht, „Scandi Noir am Mittelmeer“ zu erzeugen, heißt es vom ZDF, das gemeinsam mit den Sendern France Television und RAI am Projekt gearbeitet hatte. Große Gefühle, eine Thriller-Handlung und das alles vor einer „traumhaften Kulisse“ – damit wirbt das Zweite Deutsche Fernsehen für die neue Serie. Erscheinen soll sie am 13. August. Zwei Stunden nach der Primetime um 22.15 Uhr im TV.

Mehr News:

Als Darsteller mit dabei sind in den Hauptrollen unter anderem Ioan Gruffudd und Ivanna Sakhno. Er spielte 1997 schon mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in „Titanic“. Sie war 2018 in „Pacific Rim Uprising“ von „Spartacus“-Regisseur Steven S. DeKnight zu sehen.