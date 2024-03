Lisa Maria Potthoff: Nach „Sarah Kohr“-Ausstrahlung macht die Nachricht die Runde

Am Montagabend (18. März) zeigte das ZDF eine neue Folge der deutschen Krimi-Serie „Sarah Kohr“ zur besten Sendezeit im Programm. Im Fall „Zement“ muss die Ermittlerin, welche von Lisa Maria Potthoff gespielt wird, gegen sich selbst ermitteln. Denn: Sie hat jemanden umgebracht, erinnert sich aber nicht mehr daran.

Aus quotentechnischer Sicht ist der Anspruch hoch. Schließlich gilt der Fernsehfilm-Sendeplatz am Montagabend im ZDF als Quotengarant, wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet. Doch konnte Lisa Maria Potthoff in der Rolle der Sarah Kohr da wirklich mithalten? Kurz nach Ausstrahlung herrschte Gewissheit.

Lisa Maria Potthoff überzeugt als „Sarah Kohr“

„Sarah Kohr“ ist zurück – ein Format, das hervorsticht in der deutschen Krimi-Landschaft, als actionreicher Thriller um die Ausnahmefigur Sarah Kohr, einer schlagkräftigen Ermittlerin mit extremer Entschlossenheit und ironischem Witz“, heißt es im Vorfeld von Seiten des ZDF. Doch wie sahen die Zuschauer das Ganze?

Wirft man ein Blick auf die Quoten, wird schnell klar: Der neue Teil von „Sarah Kohr“ überzeugt auf ganzer Linie. Wie das Branchenmagazin „DWDL“ berichtet, erreicht der Krimi eine Reichweite von 6,25 Millionen. Damit stellt die Sendung die Konkurrenz ausnahmslos in den Schatten und wird zum meistgesehenen Format des gesamten Tages.

Lisa Maria Potthoff: Guter Marktanteil für „Sarah Kohr“

Nicht nur die Einschaltquote kann sich sehen lassen, sondern auch der Marktanteil. Insgesamt 23,8 Prozent waren es an diesem Montagabend (18. März) für die Krimi-Sendung. Einen kleinen Dämpfer gibt es schlussendlich aber doch. In der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen lief es nicht so gut. Dort wurden nur 6,3 Prozent gemessen. Doch das dürfte angesichts der anderen Werte durchaus zu verkraften sein.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neue Folge von „Sarah Kohr“ gab es ab Samstag, 13. Januar 2024, 10.00 Uhr, für ein Jahr in der ZDF-Mediathek als kostenloser Stream.