ZDF schmeißt Abendprogramm komplett um – Krimi-Fans schauen in die Röhre

Bittere Nachrichten für alle Fans der Sendung „SOKO Wien“! Eigentlich haben sie sich so sehr auf diesen Mittwochabend (28. Februar) gefreut. Schließlich sollte dort eine ganz besondere Folge ausgestrahlt werden.

Doch die Zuschauer müssen umplanen. Denn der öffentlich-rechtliche Sender schmeißt kurzerhand das Programm um und zeigt stattdessen ein Sportevent.

ZDF krempelt Abendprogramm um

Es sollte ein großer Abend für alle Fans von „SOKO Wien“ werden. Am Mittwochabend war eigentlich der Auftakt der 18. Staffel im TV-Programm geplant. Doch es gibt eine bittere Änderung. Die erste Folge, die sogar in Spielfilmlänge gezeigt werden sollte, fliegt hochkant raus.

Statt der Krimi-Serie läuft heute Fußball im ZDF. Ab 20.15 Uhr sieht das Publikum nämlich Frauen-Fußball. Die Nationalmannschaft spielt gegen die Niederlande um den dritten Platz in der Nations League. Damit fällt nicht nur „SOKO Wien“ flach – andere Formate werden im Laufe des Abends ebenfalls umdisponiert.

Neue Zeiten für andere ZDF-Formate

Da gäbe es beispielsweise das Nachrichtenmagazin „heute journal“, welches normalerweise um 21.45 Uhr gezeigt wird. Durch das Länderspiel gerät die Planung allerdings ins Wanken, sodass die Sendung 15 Minuten früher an den Start gehen wird. Auch die beliebte Sendung von Markus Lanz läuft statt um 23.15 Uhr, bereits um 23 Uhr.

Änderung hin oder her: die Fans von „SOKO Wien“ dürfte in diesem Moment nur eins interessieren. Wann wird der Staffelauftakt im Free-TV nachgeholt? Auf Anfrage von „t-online“ äußerte sich das ZDF bislang nicht zu den Plänen. Bleibt also abzuwarten, wann im ZDF wieder vom „SOKO Wien“-Team ermittelt wird.