ZDF-Star Giovanni Zarrella lässt Bombe platzen: „Ich hatte es versprochen“

ZDF-Star Giovanni Zarrella zeigte sich in den letzten Monaten zwar präsent wie immer im Fernsehen, doch in einem seiner Steckenpferd-Gebiete ist es eher ruhig um den 45-Jährigen geworden.

Bis jetzt! Denn der italienische Musiker lässt nun auf Instagram die Bombe platzen!

Neue Hörprobe für Zarrella Fans

Am Musikerhimmel ist Giovanni Zarrella ein besonders leuchtender Stern. Dennoch wurde es Gesangs-technisch in letzter Zeit eher ruhig um den Musiker. Jetzt hat der ZDF-Star jedoch gute Neuigkeiten für all seine treuen Hörer – denn auf seinem Instagram-Kanal zeigt er jetzt eine erste Hörprobe seines neuen Songs.

Und damit schlägt Giovanni Zarrella gleich mit einem gute Laune Lied zu! Der regt, wie der Titel „Danza“ verrät, auch wirklich zum Tanzen an. Im kurzen Teaser zeigt auch Giovanni einmal mehr, wie viel Hüftschwung er drauf hat.

Giovanni Zarrella: „Ich hatte es versprochen!“

In der poppigen Kostprobe des neuen Songs performt der italienische Musiker im All-Black-Look am Mikrophon und scheint dabei sichtlich Spaß zu haben.

Zu dem kurzen Video schreibt er selbst: „Ich hatte es versprochen! Hier die erste Hörprobe aus meinem neuen Song!“

Unterstützung auch von Jana Ina Zarrella

Dass Giovanni sichtlich begeistert von seinem eigenen Meisterwerk ist, lässt er seine Follower auf Instagram wissen: „Wir arbeiten seit Monaten an neuer Musik und ich liebe jeden Moment daran!“

Ehefrau Jana Ina Zarrella unterstützt ihren Mann tatkräftig und kommentiert fleißig unter dem ersten Teaser des Songs: „Ich liebe es. Let‘s go!“

Viel Zuspruch seiner begeisterten Hörer

Auch von seinen Fans bekommt der 45-Jährige viel Zuspruch. „Hört sich gut an“ oder „Absoluter Ohrwurm“, schwärmen seine begeisterten Fans. Und auf deren Meinung ist er am meisten gespannt, wie Giovanni unter dem Video verrät. Umso besser, dass seiner Community bis jetzt die neuen musikalischen Töne gefallen.

+++Giovanni Zarrella packt über erste Begegnung mit Roland Kaiser aus+++

Dies liegt wohl vor allem auch daran, dass der Sänger seit rund einem Jahr keine neue Musik mehr als Solo-Künstler veröffentlichte. Grund dafür waren wahrscheinlich andere Projekte, die letztes Jahr mehr Zeit in Anspruch nahmen und so wenig Raum für die Produktion neuer Musik ließen. So war der Sänger unter anderem Juror in der letzten „The Voice of Germany“ Staffel und half dort neuen Talenten, ihr musikalisches Potenzial auszuschöpfen.

Umso gespannter kann man nun also auf seinen neuen Hit sein – und der wird während des langen Winters für ordentlich Frühlingsgefühle sorgen!