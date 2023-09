ZDF-Patzer: Zuschauer können nur mit dem Kopf schütteln

Habt ihr das Spiel etwa nicht zu Ende geschaut, liebes ZDF? Ja, es gibt sie immer wieder. Diese Momente. Vor allem im Stadion.

Die eigene Mannschaft liegt kurz vor Abpfiff hinten. Man ist so gefrustet, dass man schon einmal den Weg zur Straßenbahn antritt. Irgendwie ja auch nachvollziehbar. Die Wagons sind viel leerer und im Stadion passiert ja eh nichts mehr? Oder etwa doch?

Manchmal, ja manchmal, passiert dann doch noch etwas. Kaum aus der Arena raus, brandet im Inneren des Hexenkessels plötzlich Jubel auf. Die eigene Mannschaft ist wieder dran. Dreht vielleicht sogar noch das Spiel. Und man selbst? Man steht traurig vor der Tür. Ob es dem ZDF-Reporter, der sich am Freitagabend das Spiel Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen angesehen hat, so ergangen ist, wissen wir nicht. Klar ist jedoch, im ZDF hat man das Spiel wohl nicht bis zum Abpfiff geschaut.

ZDF verkündet falsches Ergebnis beim Bayern-Spiel

Im „heute journal“ nämlich berichtete Moderatorin Hanna Zimmermann, dass das Spiel an die Bayern ging. „In der Fußballbundesliga standen bei den Männern heute die beiden Vereine an der Tabellenspitze auf dem Platz. Der FC Bayern München spielte gegen Bayer Leverkusen und gewann 2:1“, so Zimmermann.

Ärgerlich nur (zumindest für diejenigen, die es mit den Bayern halten): Die Münchner kassierten in der 4. Minute der Nachspielzeit noch den Ausgleich durch einen Elfmeter von Exequiel Palacios. So hatte Schiedsrichter Daniel Schlager nach einem Foul von Alphonso Davies an Jonas Hofmann mithilfe des VAR auf Strafstoß entschieden.

Die Zuschauer schwankten jedenfalls zwischen verwirrt und belustigt. „Das heute journal verkündet gerade den 2:1-Sieg der vom FCB. Dann fällt das 2:2“, heißt es beispielsweise bei „X“ (vormals Twitter). Oder: „Heute journal, könnt ihr uns das Endergebnis von Bayern gegen Leverkusen nochmal mitteilen.“