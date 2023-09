ZDF: Riesige Störung – „Bares für Rares“-Fans müssen stark sein

Was ist denn da beim ZDF los? Am Donnerstagnachmittag (14. September) gibt es eine massive Störung, welche nicht nur das TV-Programm beeinflusst, sondern auch die Internetseite des Mainzer Senders lahmlegt. Vor allem „Bares für Rares“-Fans im Netz schauen aktuell in die Röhre.

Die riesige Störung im ZDF schlägt am Donnerstag hohe Wellen. Um circa 14 Uhr müssen die Zuschauer des Mainzer Senders Glück haben, um das Programm sehen zu können. Die Mediathek und die Internetseite waren zeitweise gar nicht aufrufbar. Doch wie konnte es so weit kommen?

ZDF: Hauptleitung bei Bauarbeiten beschädigt

Wie es scheint, liegt das Problem bei einer beschädigten Hauptleitung. Ein Korrespondent des ZDF-Hauptstadtstudios meldete sich laut dem Magazin „Focus“ nach den Geschehnissen via Twitter. In seinem Statement erklärte er: „Bei Bauarbeiten in Mainz wurde eine Hauptleitung durchtrennt. Wegen dieser Störung senden wir aktuell das ARD-Programm.“ Der Tweet wurde mittlerweile jedoch wieder gelöscht.

„heute journal“-Sprecher Christian Sievers bestätigt den Vorfall ebenfalls via Twitter: „Bauarbeiten in Mainz haben ZDF-Hauptleitungen und diverses andere gekappt. ‚Techniker sind informiert.‘ Mal sehen, wie wir nachher senden…“

+++ „Bares für Rares“: Schmuck sorgt bei Expertise für Sensation – im Händlerraum folgt die Klatsche +++

ZDF: „Bares für Rares“-Fans bleiben auf der Strecke

Bei Twitter wird schnell deutlich, dass diese Störung allerdings nicht jeden Haushalt in Deutschland betrifft. Manch einer konnte das lineare TV-Programm noch ohne Probleme empfangen, während andere in die Röhre schauten.

„Bares für Rares“-Fans, die sich die neuste Folge noch vor Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek anschauen wollten, konnten dies allerdings nicht. Bislang ist die Seite immer noch nicht zu erreichen und die Folge kann immer noch nicht abgespielt werden (Stand: 15.30 Uhr). Ein aktuelles Statement des Senders gibt es bislang nicht.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.