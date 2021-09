ZDF-Moderatorin Dunja Hayali: Irre Ähnlichkeit – Dieses Foto ist verblüffend

Der neueste Instagram-Schnappschuss von ZDF-Moderatorin Dunja Hayali verblüfft ihre rund 188.000 Follower. Dort ist sie mit einem prominenten Kollegen zu sehen.

Was für eine Ähnlichkeit! Das dachte sich nicht nur ZDF-Star Dunja Hayali, als sie ein Foto mit Comedian Atze Schröder postete. Auch ihre Fans können ihren Augen kaum trauen. Die Moderatorin und der gebürtige Essener könnten doch glatt als Geschwister durchgehen!

Das ist Dunja Hayali:

Dunja Hayali wurde am 6. Juni 1974 in Datteln geboren

Hayali ist eine deutsche Journalistin und TV-Moderatorin

Seit August 2018 gehört Hayali zum Moderatorenteam des ZDF-Sportstudio

Auf Instagram folgen Dunja Hayali rund 182.000 Menschen

2008 outete sich Dunja Hayali als lesbisch

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali postet verblüffendes Foto

„It’s a Match“, schreibt Dunja Hayali zu dem Bild. Und mit ihren Worten trifft sie ins Schwarze: Dort ist sie Arm in Arm mit Atze Schröder zu sehen. Die Haare sind ähnlich und auch im Gesicht lassen sich Gemeinsamkeiten feststellen. Noch dazu tragen sie ein ähnliches Brillen-Modell. Die beiden sind sich auf einem Event begegnet.

ZDF: Dunja Hayali teilt ein Bild mit Atze Schröder

Da sind auch die Fans von Dunja Hayali ziemlich baff: „Was Haare alles ausmachen“, „Ein neues Traumpaar in Sicht“ oder „Immerhin an den Locken kann man euch noch unterscheiden“, heitßt es da unter anderem in der Kommetarspalte.

Und wer weiß: Vielleicht machen Atze Schröder und Dunja Hayali ja auch im TV bald gemeinsame Sache...

Ebenfalls interessant: Die „Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel hat kürzlich ein pikantes Geständnis gemacht!