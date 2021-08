ZDF-Moderatorin Dunja Hayali wird deutlich: „Desaster“

Die Bilder, die derzeit aus Afghanistan nach Deutschland schwappen sind wirklich erschreckend. Menschen klammern sich in größter Not an Flugzeuge, selbst als diese starten lassen sie nicht los. Erst in der Luft verlieren sie die Kraft, stürzen Hunderte Meter in den Tod. Es sind Bilder, die auch ZDF-Moderatorin Dunja Hayali nicht mehr loslassen.

In einem Kommentar bei Instagram und Facebook spricht die ZDF-Moderatorin über die Katastrophe, die gerade die Menschen in Afghanistan heimholt. Dunja Hayali spricht über das Leid derer, die all ihre Hoffnung in den Westen gesetzt hatten.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali über die Katastrophe in Afghanistan

Hayali versucht es zu Beginn mit einem Bild. Sie möchte ihre Leser abholen, ihnen das Grauen verständlich machen.

„Stellen Sie sich vor, Sie leben in der Hölle. Die einzige Welt, die Sie kennen, ist eben genau diese Hölle. Ab und an ist ein Fernseher ihr Fenster zur Welt. Er zeigt Ihnen, wie es sein könnte. Aber ihr Leben ist nun mal kein Film“, schreibt Hayali. Und weiter: „Nun stellen Sie sich vor, Sie lebten in der Hölle, aber in den letzten Jahren hat sich das Fenster zur Welt tatsächlich leicht geöffnet. Es gab (auch für Mädchen!) Bildung, so etwas wie Frauenrechte, eine Verfassung, usw. Und nun, wo Sie sich mit Hoffnung auf 'noch mehr Freiheit' verlassen haben, schlägt Ihnen jemand mit Ignoranz und Arroganz das Fenster vor der Nase zu.“

---------------

Das ist Dunja Hayali:

Dunja Hayali wurde am 6. Juni 1974 in Datteln geboren

Hayali ist eine deutsche Journalistin und TV-Moderatorin

Seit August 2018 gehört Hayali zum Moderatorenteam des ZDF-Sportstudio

Auf Instagram folgen Dunja Hayali rund 182.000 Menschen

2008 outete sich Dunja Hayali als lesbisch

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

---------------------

So müsse man sich das Leid der Menschen in Afghanistan vorstellen. Es ist auch ein Thema, das Hayalis Familie betrifft. Ihre Eltern stammen aus dem Irak, wurden in Mossul geboren. Es ist das Kriegsland, dass die Amerikaner als Beispiel für den Krieg in Afghanistan nannten.

Hayali: „Wenn die Amerikaner nun sagen, wir machen es wie im Irak, dann kann ich nur zynisch sagen: „Großartig, wo war noch mal eine der Keimzellen des Daesh, also des sogenannten 'islamischen Staates'? Genau, in der Heimat meiner Eltern. Und auch Libyen mögen als trauriges Beispiel für diesen katastrophalen Ansatz dienen.“

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali: Bevölkerung kann nicht mit dem Machthunger der Taliban konkurrieren

Des Weiteren beschreibt die Journalistin, wie es überhaupt zu den erschreckenden Szenen kommen konnte, die sich gerade in Afghanistan abspielen. „Das abrupte Ende aber, dass jetzt seinen Anfang mit der Ankündigung des amerikanischen Truppenabzugs und seines überstürzten Vollzugs mit all seinen Folgen auch auf die Präsenz der Verbündeten nahm, zeigt, dass der Zustand des Landes insgesamt viel zu instabil ist, als dass man sich darauf verlassen könnte, dass Regierung, afghanisches Militär und der Teil der freiheitsliebenden Bevölkerung mit dem Machthunger der Taliban ernsthaft konkurrieren kann“, so Hayali.

--------------

Diese Shows hat Dunja Hayali u.a. schon moderiert:

ZDF heute Nachrichten

heute journal

ZDF Morgenmagazin

das aktuelle Sportstudio

----------------

Es werden nun weitere Terror-Anschläge auf uns zurollen, so die ZDF-Moderatorin. „Es wäre blauäugig zu glauben, dass dies nicht geschieht. Man kann nur hoffen, dass die sogenannte Weltgemeinschaft nunmehr endgültig die Lehre aus der Vergangenheit zieht, dass man Terror zwar entschlossen bekämpfen muss, das Entsenden von Militär und 'Bomben gegen den Terror' nicht die heilbringende Lösung zu sein scheint“, schreibt Dunja Hayali.

Und endet schließlich mit den Worten „Die Sicherheit der Afghanen ist Geschichte. Dies war eine Katastrophe mit Ansage und ohne Happy End.“

---------------

Mehr TV- und Promi-News:

Bares für Rares: Frau will Ring verramschen! Sie besitzt nen Schatz

RTL-Star betritt Flughafen Dortmund und ist schockiert: „Eskalation“

Tagesthemen: Caren Miosgas irrer Abschied in Talkshow: „Ihr Trottel“

--------------------

In Bezug auf die grausamen Bilder aus Afghanistan hat sich nun auch Sarah Lombardi geäußert. Was die Sängerin zu sagen hat, liest du hier.

Erschreckende Bilder bekommen nun auch die Geissens zu sehen. Das Schock-Video von Robert Geiss siehst du hier.