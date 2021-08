ZDF-Star Dunja Hayali kann's kaum fassen: „Fall einfach um vor Freude“

Glücklich schließt ZDF-Moderatorin Dunja Hayali die Augen. Sie spitzt die Lippen, gibt dem Bauch ihrer Schwester einen dicken Kuss. Es ist ein Bild voller Lebensfreude, voller Glück.

Ja, es ist wahr: ZDF-Moderatorin Dunja Hayali wird Tante. Großtante sogar. Auf Instagram teilt die 47-Jährige die frohe Nachricht.

ZDF: Dunja Hayali im Glück – SIE ist der Grund

Dazu schreibt Dunja Hayali: „Die beste Tante der Welt“ - Zitat meiner Nichten - wird … Großtante. Das ist mit „groß“ gar nicht zu umschreiben… Ich fall einfach um vor Freude, Glück und Liebe.“ Welch wunderschöner Moment, der da im Bilde festgehalten wurde.

Das ist Dunja Hayali:

Dunja Hayali wurde am 6. Juni 1974 in Datteln geboren

Hayali ist eine deutsche Journalistin und TV-Moderatorin

Seit August 2018 gehört Hayali zum Moderatorenteam des ZDF-Sportstudio

Auf Instagram folgen Dunja Hayali rund 182.000 Menschen

2008 outete sich Dunja Hayali als lesbisch

Klar, dass auch bei Freunden und Fans der ZDF-Frau große Freude herrscht. So schreibt Moderationskollegin Annabelle Mandeng: „Ach wie wunderbar! Ich bin auch zweifache Großtante, das ist super!“ Und eine Followerin der 47-Jährigen ergänzt: „Da hat der kleine Mensch aber ein großes Glück in diese wunderbare Familie hineingeworfen zu werden - und dann noch mit der besten Großtante der Welt - kaum zu toppen.“

ZDF-Star Dunja Hayali: Ihr Kommentar zur Afghanistankrise ist tieftraurig

Mit Sicherheit ist das kleine Wunder, dass später mal die Nichte von Dunja Hayali werden soll, auch eine willkommene Ablenkung von dem Stress, der die Moderatorin sonst so umtreibt. So verfasste Dunja Hayali erst vor Kurzem einen langen Kommentar zu der humanitären Katastrophe, die sich derzeit in Afghanistan abspielt.

In dem Kommentar beschreibt Hayali eine Hölle, aus der es kaum Entrinnen gibt. Die erschreckenden Worte der ZDF-Moderatorin findest du HIER.