„Fernsehgarten“ (ZDF): Pikantes Geständnis von Andrea Kiewel – „Mach mir fast immer in die Hose“

Das Schlager-Casting im „Fernsehgarten“ ging in die zweite Runde. Nachdem vergangene Woche die Jungs ihr Talent unter Beweis stellen mussten, waren dieses Mal die Mädels dran.

Doch nicht nur die Newcomer traten am Sonntag im „Fernsehgarten“ auf. Auch bekannte TV-Gesichter standen wieder auf der Bühne. Mit wem die ZDF-Zuschauer dabei aber ganz sicher nicht rechneten, erfährst du hier in unserem Live-Ticker.

Sonntag, den 29. August

14.10 Uhr: So wie der „Fernsehgarten“ am heutigen Sonntag begonnen hat, endet er auch: Sänger Ross Antony beendet die Sendung mit dem Song „1000 und 1 Nacht“. Damit heißt es: Tschüss und bis nächste Woche. Da startet sie Sendung übrigens bereits um 10.45 Uhr. Das große Schlager-Festival steht an.

14.06 Uhr: Aber auch eine weitere Kandidatin bekommt noch die große Chance im Finale zu stehen. Der Posten geht: Nadine. Die Blondine ist zu Tränen gerührt und kann kaum glauben, dass sie gerade ihren Namen gehört hat.

14.05 Uhr: Und auch hierfür muss noch Zeit sein: Wer wird nun eigentlich im Finale des großen Schlager-Castings stehen? Riesen Jubel im „Fernsehgarten“. Maria ist die erste Kandidatin.

14 Uhr: Schon vorbei? Halt, da war doch noch was: Zu Beginn der Sendung hatte Andrea Kiewel versprochen, dass die Acapella-Band „Naturally 7“ noch einmal mit Sängerin Cassandra Steen auf die Bühne treten wird. Die Künstler performen den Song „Where is the Love?“ von den Black Eyed Peace. Eine absolute Weltpremiere im „Fernsehgarten“.

13.58 Uhr: Begeisterung im „Fernsehgarten“. Rüdiger hat es geschafft. „Es war an der Grenze“, gibt der Mathe-Profi zu. Länger hätte er es unter Wasser wohl kaum ausgehalten. Trotz der ungewohnten Umstände, hat Rüdiger alle sechs Mathe-Aufgaben richtig gelöst. Ein Rekord wurde geknackt!

13.52 Uhr: Stille im ZDF-Studio. Alle sind gespannt. Mathe-Profi Rüdiger soll eine ganze Minute unter Wasser tauchen und obendrein auch noch ein paar Potenz-Rechnungen lösen. Gastmoderator Elmar Paulke verrät, dass Rüdiger in der Generalprobe nach 40 Sekunden wieder auftauchen musste. Schafft er es diesmal?

13.48 Uhr: Endspurt im „Fernsehgarten“. Kurz vor Schluss wird es nochmal richtig spannend. Mathe-Profi Rüdiger löst in nur wenigen Sekunden die unfassbarsten Rechenaufgaben.

13.39 Uhr: Und ein weiterer Musik-Akt um die Anrufszeit zu überbrücken: Schlagersängerin Sarah Zucker tritt mit ihrem Song „La vie est belle“ auf die Bühne.

Schlagersängerin Sarah Zucker ist zu Gast im „Fernsehgarten“. Foto: IMAGO / POP-EYE

13.32 Uhr: Jetzt sind die Zuschauer an der Reihe: Wer wird weibliche Position im großen Schlager-Duo einnehmen? Während die Leitungen geöffnet sind, spielt die britische Band „Frontman“.

13.23 Uhr: Und es geht gleich emotional weiter. Diesmal hat die „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel höchstpersönlich Tränen in den Augen. Kandidatin Nadine spricht vor ihrem Auftritt über die enge Beziehung zu ihrem Vater, der ihr größter Fan ist.

13.20 Uhr: Emotionaler Moment im „Fernsehgarten“. Juliette Schoppmann hat Tränen in den Augen. Kandidatin Mickela tritt beim großen Schlager-Casting an. Sie hat eine tragische Geschichte hinter sich: Bereits als kleines Mädchen erkrankte sie an Leukämie. Im „Fernsehgarten“ singt sie sich in die Herzen der Zuschauer.

13.13 Uhr: Der nächste Rekord steht an. Innerhalb einer Minute schießt Alexander ganze 12 Bälle mit einem Rückwärts-Salto ins Tor.

13 Uhr: Und da ist er endlich. Der Moment, auf den alle Zuschauer gewartet haben: Sänger Jimi Blue Ochsenknecht hat seinen großen Auftritt mit Kollegin Ambre Vallet. Ihre Message: Über psychische Krankheiten wie Depressionen muss gesprochen werden!

12.58 Uhr: Wer hätte das bloß gedacht? Die Ladys sind aufgrund ihres Auftrittes völlig aufgeregt. Die langjährige „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel gibt zu: „So geht es mir jeden Sonntag vor der Sendung. Ich mach mir fast immer in die Hose“.

12.57 Uhr: Es geht weiter mit Kandidatin Alisha. „Guckt sie euch an! Sie strahlt um die Wette“, schwärmt die Ex-DSDS-Kandidatin Juliette Schoppmann. Alisha singt den Song „Schau mal herein“ von Bernd Clüver und Marion Maerz.

12.55 Uhr: Kandidatin Maria macht den Anfang und performt den Schlager-Song „Felicita“. „Mach sie alle fertig“, motiviert Juliette Schoppmann die junge Teilnehmerin.

12.44 Uhr: Jetzt geht's endlich wieder an Eingemachte: Die große Suche nach dem Schlager-Duo geht weiter. Heute gehen die Frauen an den Start. Als Unterstützung begrüßt Andrea Kiewel DSDS-Star Juliette Schoppmann im Studio.

DSDS-Star Juliette Schoppmann hilft bei der Suche nach dem Schlager-Duo. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

12.40 Uhr: Trotz Regen und kühlen Temperaturen kommt im „Fernsehgarten“ allmählich Sommerstimmung auf. Sängerin Sofia Martin singt ihren Song „Tóxica“.

12.36 Uhr: Ein Gast zeigt Andrea Kiewel auf welche Weise man Tomaten- und Grasflecken optimal aus der Kleidung bekommt. Die „Fernsehgarten“-Moderatorin hat einen besseren Vorschlag: „Man könnte den Fleck auch einfach rausschneiden“, witzelt sie.

12.27 Uhr: „Eine absolute Premiere“ - mit diesen Worten kündigt Andrea Kiewel den nächsten Gesangsakt an. Die Acapella-Band „Naturally 7“ performt zum Welthit „Staying Alive“. Im Laufe der Sendung werden sie nochmal mit Sängerin Cassandra Steen auftreten.

Die Zuschauer dürfen sich heute noch auf Sängerin Cassandra Steen freuen. (Archivbild) Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

12.23 Uhr: Der erste Rekord des Tages ist geschafft. Kandidat Andre streckt stolz den Arm in die Luft. „Du strahlst wie die Sonne“, schwärmt die „Fernsehgarten“-Moderatorin.

12.19 Uhr: „Sie werden gesehen“, sagt Andrea Kiewel zu einem Pärchen aus dem Publikum. Ein Handy-Klingelton ist aus dem Publikum erklungen. Alle haben es gehört. So ist das nunmal in einer Live-Sendung.

12.15 Uhr: Erster Jubel für den absoluten Stargast des Tages: Andrea Kiewel kündigt an, dass Jimi Blue Ochsenknecht heute den „Fernsehgarten“ besuchen wird und wird dabei von einem kurzen Kreischen aus dem Publikum unterbrochen.

12.11 Uhr: Es geht musikalisch weiter: Schlagersänger André Stade performt zu seinem Hit „Bis ans Ende der Zeit“. Die Zuschauer klatschen begeistert mit.

12.10 Uhr: Heute dreht sich alles rund um das Thema Rekorde. Andrea Kiewel präsentiert den Zuschauern den Ring mit den meisten Diamenten. „Was meinst du wie viel der kostet?“, will die Moderatorin von ihrem Gast-Moderatoren wissen. „4,50 Euro?“, witzelt Elmar Paulke. Das hat er natürlich nicht ernst gemeint.

12.04 Uhr: Heute steht Andrea Kiewel nicht alleine da: Fernsehmoderator Elmar Paulke taucht überraschend an ihrer Seite auf.

„Fernsehgarten“: Elmar Paulke unterstützt Andrea Kiewel heute bei der Moderation. (Archivbild) Foto: IMAGO / Revierfoto

12 Uhr: Es geht endlich los. Sänger Ross Antony eröffnet die Sendung mit dem Schlagersong „One life one love" und heitert das Publikum auf. Da ist es doch schon nur noch halb so schlimm, dass es im „Fernsehgarten“ regnet.

Samstag, den 28. August

18 Uhr: Wie jede Woche veröffentlicht die „Fernsehgarten“-Redaktion auf ihrer offiziellen Facebook-Seite die Gästeliste der kommenden Sendung. Neben Schlagerstars wie Ross Antony und Sarah Zucker begrüßt Andrea Kiewel demnach diesen Sonntag auch „The Masked Singer“-Finalistin Cassandra Steen und die US-amerikanische A cappella-Gruppe „Naturally 7“.

So weit, so gut. Doch mit einem Namen haben die Zuschauer sicherlich nicht gerechnet. Niemand Geringeres als Jimi Blue Ochsenknecht wird am Sonntag ebenfalls als Musik-Act auf der Bühne stehen. Gemeinsam mit Sängerin Ambre Vallet soll er dann das Duett „Nicht Allein“ performen.

----------------------------------------

Das sind die „Fernsehgarten“-Gäste am Sonntag:

Ross Antony

Jimi Blue Ochsenknecht feat. Ambre Vallet

Cassandra Steen

Naturally 7

Sarah Zucker

André Stade

Sofía Martín

Mars

FRONTM3N

----------------------------------------

Die jüngeren Zuschauer werden Jimi Blue vor allem noch als Teenie-Idol in Erinnerung haben. In der „Die Wilden Kerle“-Reihe wurde der 29-Jährige zum Kinostar und absoluten Mädchenschwarm.

Jimi Blue Ochsenknecht ist ein deutscher Schauspieler und Pop-Rapper. Foto: picture alliance/dpa | Caroline Seidel

2007 veröffentlichte er im zarten Alter von 15 Jahren sein Debütalbum „Mission Blue“. Im Jahr darauf folgte „Sick Like That“, doch danach wurde es plötzlich still um die Musikkarriere von Jimi Blue Ochsenknecht.

----------------------------------------

----------------------------------------

Ob er seine Fans noch immer mitreißen kann, erfahren wir also live am Sonntag, den 29. August, im ZDF-„Fernsehgarten“.