„Fernsehgarten“: Große Neuigkeiten – ZDF rückt mit der Sprache raus

Es ist immer DIE Frage vor jeder neuen „Fernsehgarten“-Ausgabe: Welche Stars begleiten Andrea 'Kiwi' Kiewel durch die zwei Stunden Sendezeit?

Klar, dass sie auch in dieser Woche wieder gestellt wird. Und siehe da: Das ZDF kennt die Antwort und verrät sie uns sogar. DAS sind die Stars der kommenden „Fernsehgarten“-Show.

„Fernsehgarten“ (ZDF): Diese Stars sind Sonntag bei Andrea Kiewel zu Gast

So darf Andrea Kiewel am Sonntag Stars aus den USA begrüßen. Die A-cappella-Band „Naturally Seven“ wird sich auf den Weg zum Lerchenberg machen. Und die Jungs aus New York sind in Mainz keine Unbekannten. Schon 2018 sie dabei. Dir sind „Naturally Seven“ kein Begriff? Die Band produzierte unter anderem Sarah Connors Hit „Music is the key“, die in Deutschland auf Platz 1 der Charts schoss.

-------------------

Das ist der ZDF-„Fernsehgarten“:

Der 'Fernsehgarten' wird seit 1986 im ZDF ausgestrahlt

Der erste 'Fernsehgarten' lief am 29. Juni 1986

Die Titelmusik stammt von Dieter Reith

Keine Moderatorin ist so lange beim „Fernsehgarten' dabei wie Andrea Kiewel

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------

Doch damit nicht genug. So darf auch Cassandra Steen wieder auf den Lerchenberg. Und das bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Bereits Anfang August war die Sängerin bei Kiwi zu Gast.

„Fernsehgarten“: Andrea Kiewel begrüßt Jimi Blue Ochsenknecht und Sarah Zucker

Seine Freundin ist hochschwanger, trotzdem findet Jimi Blue Ochsenknecht noch Zeit für einen Besuch im „Fernsehgarten“. Er wird zusammen mit Sängerin Amber Vallet auftreten.

Dazu kommen noch Ross Antony, Ben Zuckers Schwester Sarah Zucker, Andre Stade, Sofia Martin und Mars Saibert. Das Thema wird übrigens: „Rekorde, Rekorde, Rekorde! Von klein und knifflig zu groß und mächtig“

-------------------------------

Mehr zum ZDF „Fernsehgarten“:

„Fernsehgarten“ (ZDF): Sex-Frage in Liveshow – Andrea Kiewel will's wissen

„Fernsehgarten“ (ZDF): Traurige Ansage von Kiwi – DAS sorgt für Enttäuschung

„Fernsehgarten“ (ZDF): Kiwi sagt DAS – Zuschauer werden es gerne hören

------------------

Es sind erschreckende Szenen, die „Fernsehgarten“-Gast Riccardo Simonetti nach der Liveshow erleben musste. Nun spricht der Entertainer ganz offen.