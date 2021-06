„Fernsehgarten“ (ZDF): Kiwi sagt DAS – Zuschauer werden es gerne hören

Für viele Menschen ist er das Beste am Sonntag: Der ZDF-„Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel und jeder Menge Promis auf dem Lerchenberg in Mainz.

Am Sonntag geht es wieder los. Und: Vom ZDF-„Fernsehgarten“ gibt es tolle News. Denn eine Sache gab es bei Kiwi schon wirklich lange nicht mehr.

Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel. Foto: IMAGO / Eibner

„Fernsehgarten“ (ZDF) im Live-Blog

Du hast den „Fernsehgarten“ verpasst? Kein Problem, den Blog zum Nachlesen gibt es hier:

Sonntag, 6. Juni

14.10 Uhr: Das war's mit dem Fernsehgarten in dieser Woche! Wir sind nächste Woche zum Schlager-Special wieder zurück!

14.07 Uhr: „Wie kannst du das aushalten?“, fragt Kiwi schockiert. Lutz will tatsächlich den Stinkefisch essen. Doch nach einem Biss spuckt er ihn wieder aus. Das war wohl nix!

14.05 Uhr: Bevor sich Kiwi verabschiedet, verrät sie, was nächste Woche im Fernsehgarten ansteht: Es gibt ein Schlager-Special!

14.02 Uhr: Und Rednex singen ihren letzten Song.

13.55 Uhr: Nun ist Lutz van der Horst an der Reihe und muss zeigen, was er von Uschi Disl gelernt hat. Soo schlecht schlägt er sich ja nicht mal..

13.51 Uhr: Der Fernsehgarten an diesem Sonntag neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Doch nun gibt es noch einen echten Welthit. Emilia Mitiku tritt erneut auf und singt „Big big world“

13.38 Uhr: Als nächstes kündigt Andrea Kiewel „richtige Party-Mucke“ an. Dr. Alban mit „Sing Hallelujah“ und „It's my Life“

13.34 Uhr: Die No-Angels stehen wieder auf der Bühne. Sie singen ihren Hit „Daylight in your Eyes“.

13.27 Uhr: Schweden-Feuer kennt und liebt wohl jeder. Doch wie wird's gemacht? Das zeigt der Fernsehgarten jetzt. Na dann, in Zukunft können die Zuschauer es selber machen! Die Nachbarn werden sich freuen.

13.22 Uhr: Baba-Shrimps präsentieren ihren Song „Twenty-Three“

13.18 Uhr: Nach dem Spaß wirds wieder ernst: Lutz muss Biathlon lernen. Mit Uschi Disl hat er immerhin eine zweifache Olympiasiegerin als Trainerin.

13.12 Uhr: Gleich darauf folgen „Abba 90“ mit einem Hit-Medley. „Dancing Queen“, „Money Money“, „Mamma Mia“ und „Gimme! Gimme! Gimme!“ begeistern Kiwi und die 100 Zuschauer.

13.10 Uhr: Nach der ganzen Anstrengung geht es weiter mit Musik. Emilia Mitiku singt „Zou Bisou Bisou“.

13.07 Uhr: Er schafft es auf zwei Meter - allerdings hat sich der Baumstamm nicht überschlagen, was den Regeln nach aber passieren muss.

13.02 Uhr: Strongman Gerhard schafft es bis auf fast 11 Meter. Udo schafft es ein wenig weiter. Gerald schafft es auch nicht an ihm vorbei. Udo gewinnt. Und wie weit schafft es Lutz?

12.56 Uhr: In Schweden heißt es etwas anderes, Sport zu machen. Beliebt: Baumstammwerfen. Einen drei Meter langen Stamm, der 30 Kilogramm schwer ist, versuchen nun vier Strongmen aus Österreich so weit wie möglich zu werfen. Schon zum 24. Mal sind sie im Fernsehgarten zu Gast. Wie weit werden sie es schaffen?

12.51 Uhr: Weiter geht's mit Nick Wallner und „Hell Yeah“. Kiwi ist „schockverliebt“.

12.45 Uhr: Gast-Moderator Lutz van der Horst hat vorab einen Elchtest absolviert - allerdings in Deutschland. Es war harte Arbeit, wie die Zuschauer nun im eingespielten Film sehen können. Aber er hat natürlich bestanden.

12.40 Uhr: Na, das hören Fernsehgarten-Fans gerne! Die No-Angels verraten, schon Pläne für das nächste Jahr zu machen. Kiwi: „Wenn ihr schon Pläne macht, dann können wir ja auch schon welche machen für das nächste Jahr Fernsehgarten!“ Die Zuschauer können sich freuen, denn das bedeutet: Der Fernsehgarten wird wohl auch im nächsten Jahr zurückkehren.

Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

12.35 Uhr: Die Freude war riesig, als sie ihr Comeback ankündigten, jetzt sind sie im Fernsehgarten: Die No Angels! Sie singen „Still in Love with you“. Später werden die Vier auch noch „Daylight in Your Eyes“ performen.

12.29 Uhr: Als nächstes lernen die Zuschauer im Fernsehgarten, wie man die Blumenkronen für Midsommer anfertigt. Ob simpel oder groß - alles ist möglich!

12.23 Uhr: Fernsehgarten-Weltpremiere! Feuerland mit ihrem allerersten Auftritt in der ZDF-Show.

12.21 Uhr: Ob Kiwi nie heiraten wird? Fällt der Kuchen um, dann wird man nie heiraten, erklärt der Bäcker. Leider stand der Kuchen nicht. „Ich bin abergläubisch“, macht sich die Fernsehgarten-Moderatorin Sorgen.

12.16 Uhr: Nun ist der Bäcker vom schwedischen Hof, Günther Körffer, zu Gast und verrät, was bei einem schwedischen Kaffeetisch unbedingt dabei sein muss.

12.10 Uhr: Der nächste Musik-Act: Rednex mit einem Medley. Sie singen „Wish You Were Here“, „Spirit of the Hawk“ und „Cotton Eye Joe“.

12.04 Uhr: Interessante Fakten über Schweden werden präsentiert. Kronprinzessin Victoria ist die beliebteste Person des öffentlichen Lebens im Land von Ikea und der Elche. Surströmming ist ein beliebter Fisch - doch in vielen Häusern ist es verboten, ihn zu essen. Er stinkt einfach zu sehr!

11.58 Uhr: Uschi Disl und Lutz van der Horst kommen auf die Bühne. Die Ex-Biathletin lebt seit neun Jahren mit ihrer Familie in Schweden. Der Comedian unterstützt Kiwi als Gastmoderator. „Dieses Publikum hab ich vermisst.“

11.54 Uhr: Nun heizt Julia Lindholm ordentlich ein. Sie singt ein Medley.

11.49 Uhr: Und los geht's mit dem Fernsehgarten an diesem Sonntag! Heute mit einem Schweden-Spezial zum Nationalfeiertag. Insgesamt 100 Zuschauer haben sich im Fernsehgarten eingefunden. Es ist das erste Mal, dass seit der Corona-Pandemie wieder Fans live dabei sein können. Zu Beginn singen „Abba 90“ den Klassiker Waterloo. Was wäre ein Schweden-Spezial schon ohne die Hits der bekanntesten Band?

Das sind die heutigen Gäste:

Julia Lindholm

No Angels

Dr. Alban

Emilia Mitiku

Baba Shrimps

Feuerland

Abba 99

09.03 Uhr: In wenigen Stunden geht es los mit dem „Fernsehgarten“ im ZDF!

07.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Blog für den Fernsehgarten mit Andrea Kiewel.

Samstag, 5. Juni

Seit der Corona-Krise musste der „Fernsehgarten“ ohne Live-Publikum auskommen – doch das hat jetzt endlich ein Ende! So wird es an diesem Sendung neben „Fernsehgarten“-Moderatorin Kiwi und den musikalischen Gästen auch wieder Zuschauer vor Ort geben.

Das ist der „Fernsehgarten“:

Am 29. Juni 1986 wurde der allererste Fernsehgarten im ZDF ausgestrahlt

Die Show wird in den Sommermonaten am Sonntagvormittag live vom Gelände des ZDF-Sendezentrums in Mainz übertragen

Moderiert wird die Sendung seit 2000 von Andrea Kiewel

In der Liveshow gibt es Musik- sowie Showauftritte

Zudem werden Themen aus den Bereichen Lifestyle, Mode, Kochen, Heimwerken, Sport, Gartenpflege oder Gesundheitstipps diskutiert

Ursprünglich wollte das ZDF 6.000 Tickets pro Sendung vergeben, teilt aber auf der offiziellen Ticketseite mit, dass „aufgrund der aktuellen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen“ nur eine geringe Anzahl von Zuschauern nach Mainz kommen dürfen – diese werden per Auswahlverfahren ermittelt.

Dazu kommt eine weitere Bedingung: Die glücklichen Zuschauer, die ein Ticket ergattern, können nur einmalig in dieser Saison zwei Tickets pro Person und Haushalt erwerben. Wenn sie dann noch einen Schnelltest mitbringen, steht dem Schlagerspaß nichts mehr im Wege!

„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel dürfte sich auf diesen Sonntag ganz besonders freuen. (Archivfoto) Foto: imago images / Eibner

Das versprechen auch die Stars, die an diesem Sonntag zu Gast im „Fernsehgarten“ sein werden – passend zum schwedischen Nationalfeiertag in einer Schweden-Ausgabe:

und „Heute Show“-Gesicht Lutz van der Horst als Gast-Moderator.

Wie unterhaltsam es in der letzten Woche beim „Fernsehgarten“ zuging, kannst du übrigens hier nachlesen.