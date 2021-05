„Fernsehgarten“: ZDF macht krasse Ankündigung – DAS erwartet die Zuschauer

Endlich ist es wieder soweit. Wenn am Sonntag die Stunde kurz vor 12 Uhr einläutet, dann herrscht am Mainzer Lerchenberg Ausnahmezustand. Dann nämlich startet der ZDF „Fernsehgarten“ mit Moderatorin Andrea Kiewel.

Während Schlagerstar Florian Silbereisen kürzlich für eines DER Highlights im „Fernsehgarten“ sorgte, kündigte der Sender bereits seine Stargäste für Sonntag an.

Auf Facebook gibt es dazu allerdings hitzige Diskussionen. Offenbar so hitzig, dass sich das ZDF einschalten muss und eine klare Ansage macht. Alles zur Show findest du hier.

Fernsehgarten: Das ZDF macht eine große Ankündigung. Foto: imago images/Eibner

„Fernsehgarten“ (ZDF) im Live-Blog

Du willst am Sonntag die Sonne genießen und kannst den „Fernsehgarten“ nicht schauen? Kein Problem! Wir berichten für dich über alle Details hier in unserem Live-Blog!

+++ Live-Blog aktualisieren +++

Sonntag, 30. Mai

13.22 Uhr: Das war's vom ZDF-Fernsehgarten. Andrea Kiewel verabschiedet. Nächste Woche dürfen wir uns dann endlich wieder auf eine Show mit Zuschauern vor Ort freuen!

13.20 Uhr: Und nochmal die Prinzen mit einem Klassiker: "Alles nur geklaut". Aber in einer neuen Version mit "Deine Freunde".

13.19 Uhr: Die Challenge für Matze Knop! Während er auf einem Vertical-Jump springt, muss er Fragen zur Sendung beantworten. Fünf Richtige schafft er. Dafür gibt's von Kiwi trotzdem die Gold-Medaille - wie gütig.

13.17 Uhr: Es wird nochmal romantisch: Die Söhne Mannheims mit "Eine Millionen Lieder". Kiwi schmilzt dahin.

13.11 Uhr: Flo Weiss berichtet von seiner harten Tour. Er ist extra bis spät in die Nacht gefahren, um auf Nummer sicher zugehen.

13.05 Uhr: Andrea Kiewel jubelt: Er ist da! Flo Weiss hat es tatsächlich geschafft. Er ist beim ZDF am Mainzer Lerchenberg eingetroffen. 400 Kilometer in weniger als 2 Tagen.

12.57 Uhr: Wieder ein bisschen Musik: Robert Redweik mit "Warum eigentlich nicht wir?"

12.49 Uhr: Jetzt geht's ums Brot! Nicht um Bernd das Brot, sondern um das deutsche Brot. In Deutschland gibt es über 3.000 verschiedene Brotsorten - wahnsinn! Leckere Rezepte mit Brot gibt's auch - die findet ihr wie immer auf der Homepage.

12.45 Uhr: Der nächste Musik-Kracher: Michael Holm mit "Haus auf dem Land".

12.39 Uhr: Eine Biologin spricht über ihre Erlebnisse in Deutschland mit Tieren. Matze Knop muss genau hinhören, denn es sind in der ganzen Sendung Hinweise versteckt. Am Ende der Sendung muss er nämlich ein Quiz beraten und ist dabei in einer Kirmes-Attraktion festgeschnallt.

12.32 Uhr: Im Gespräch mit den Söhne Mannheims kommt Andrea Kiewel mächtig ins Schwärmen. Bei den Liebessongs der Gruppe schmelzt sie dahin.

12.27 Uhr: Uhh jetzt gibt's eine große Ankündigung! Es wird ein Video eingespielt und es taucht Ross Antony mit seinem Partner Paul auf. Die Zwei werden am 20. Juni in einer Special-Sendung dabei sein. Das Thema: Escape-Rätsel. Das Paar muss dann nämlich verschiedene Aufgaben bewältigen. Und: Es dürfen Zuschauer dabei sein. Gewinnen können sie dort auch eine Traumreise.

12.23 Uhr: Jetzt kommt ein echter Klassiker! Sie sind Dauergast im Fernsehgarten: Die Prinzen! Die Band hat gerade erst ein neues Album rausgebracht.

12.12 Uhr: Es geht jetzt um Blumen. Die beliebteste Blume in Deutschland ist immer noch die Rose.

12.05 Uhr: Nächster Musik-Act: Klee mit "Club der Liebenden"

12.00 Uhr: Verrückte Aktion während der Sendung: Der Journalist Florian Weiss hat ein irres Vorhaben. Er ist gestern in München losgefahren mit dem Rennrad und will bis zum Mainzer Fernsehgarten fahren - insgesamt 400 Kilometer. Seine persönliche Deutschland-Tour. Aktuell ist er kurz vor Mainz, noch 20 Kilometer zu fahren. Schafft er es bis zum Sendeschluss? Gestern ist er bis Mitternacht gefahren und morgens um 5 Uhr geht's weiter. Er berichtet live von massiven Schmerzen.

11.59 Uhr: Großer Jubel bei Andrea Kiewel: "Sie kommen wieder!" Sie? Das sind die Fans. Nächste Woche sind wieder Zuschauern am Mainzer Lerchenberg. Darauf freut sich die Moderatorin ganz besonders.

11.55 Uhr: Jetzt gibt's erstmal Musik von Sotiria mit dem Song "Herz".

11.53 Uhr: Im Fokus stehen Fakten über Deutschland. Wo ist der Mittelpunkt von Deutschland, ist zum Beispiel ein Thema. Matze Knop scherzt: "Der Fernsehgarten". Nein, das ist es nicht. Es ist Niederdorla in Thüringen.

11.50 Uhr: Das Thema heute ist "Deutschland Tour".

11.48 Uhr: Los geht's! Andrea Kiewel begrüßt die Zuschauer gemeinsam mit Matze Knop vom sonnigen Mainzer Lerchenberg. Heute noch ohne Fans vor Ort.

11.21 Uhr: Schon vorab gibt es für die Fans des Fernsehgarten eine grandiose Nachrichten. Bald wird sich in der Show etwas dramatisch ändern. Hier erfährst du mehr dazu!

Das sind die Gäste:

Die Prinzen x Deine Freunde

Söhne Mannheims

Sotiria

Michael Holm

Klee

Robert Redweik

Ku'Damm 56 - Das Musical

09.35 Uhr: Du hast den Fernsehgarten letzte Woche verpasst? Hier kannst du die ganze Sendung nochmal nachlesen!

08.05 Uhr: Die Ankündigung der Gäste sorgte bei den Zuschauern schon im Vorfeld für heftige Diskussionen. Alles dazu kannst du weiter unten genau nachlesen!

07.45 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Blog für den Fernsehgarten mit Andrea Kiewel.

„Fernsehgarten“: Fiese Hetze im Netz

Das ZDF lässt im Netz nun verlauten, wen Andrea Kiewel unter anderem im „Fernsehgarten“ begrüßen darf:

„Wir begeben uns auf Deutschlandreise! Auf dem Beifahrersitz macht uns Matze Knop gute Laune. Und im Gepäck haben wir diese tollen musikalischen Gäste: Söhne Mannheims, Robert Redweik, Klee, Die Prinzen, Deine Freunde, Michael Holm, Sotiria und David sowie Ku’damm 56 – Das Musical. Sonntag um 11.50 - nicht verpassen!“

Nach dem Posting geht es auch schon los mit einigen fiesen Kommentaren:

„Leider kann ich diese Sendung nicht mehr anschauen!!! Diese KIWI halt ich nicht aus! Es geht vielen meiner Freunde und Bekannten so!!!!“

„So lange Kiwi moderiert, schaue ich keinen Fernsehgarten mehr. Sie weiß selbst, dass ihre Zeit vorbei ist.“

„Die Akteure sollten sich weigern aufzutreten ...wie kann man nur sowas zeigen, ohne Zuschauer? Wie man weiß, leben diese Leute vom Applaus der Gäste.“

„Also wieder nur Bullshit... schade…“

„Fernsehgarten“-Shitstorm: ZDF schaltet sich ein

Das ist den Verantwortlichen beim „Fernsehgarten“ eindeutig zu viel. Das ZDF kontert mit folgendem Kommentar gegen die Kritikerstimmen:

„Liebe Community! Wir wünschen uns hier einen sachlichen und respektvollen Austausch. Bitte haltet euch beim Kommentieren an unsere Netiquette. Kommentieren geht auch ohne Beleidigungen. Danke euch!“

Obendrein gibt es einen Link zu einem Video, in dem die Netiquette des Senders den Zuschauern noch einmal ausführlich nahegebracht wird.

Einige Fans der Unterhaltungsshow freut’s: „ZDF-Fernsehgarten richtig so!“ (jhe/fs)