Küchenschlacht: Dicke Veränderung – Fans werden sich die Augen reiben

Diese Woche präsentiert die ZDF-„Küchenschlacht“ nicht nur neue Kandidaten in Hamburg, sondern auch ein komplett neues Detail – das sollte begeisterte Zuschauer sicherlich überraschen! Denn mit dieser Ankündigung sorgt Star-Koch Mario Kotaska für staunende Gesichter.

„Die Küchenschlacht“: DAMIT hätte niemand gerechnet!

Sechs Kandidaten stellen sich auch diese Woche wieder der Herausforderung, die ZDF-Show „Die Küchenschlacht“ mit ihrem Gaumenschmaus zu begeistern. Seit fast zehn Jahren präsentiert der Sender schon die beliebte Kochshow. Dabei versuchten bereits mehrere Hobby-Köche, in der studioeigenen Küche nichts anbrennen zu lassen.

Star-Koch Mario Kotaska weiß, dass die Bedingungen für die Kandidaten auch mal stressig werden können: „Hier sind ganz viele Kameras, man darf sich noch mit dem Moderator unterhalten und man ist natürlich in einer neuen Küche und findet sich gar nicht so zurecht.“ Dabei spitzen gespannte Zuschauer spätestens nach den Worten „neu“ und „Küche“ die Ohren! Denn: gemeint ist nicht nur die ungewohnte neue Umgebung im Hamburger Studio, sondern WIRKLICH eine neue Küche in der ZDF-Kochshow!

ZDF-Show: Bald kommt die Veränderung!

Star-Koch Mario Kotaska weiß genau, wie er die Dramatik in der ZDF-Show aufrechterhalten kann! So sorgt er auch gleich am Anfang mit seinen vielsagenden Worten zu der neuen Küche für einen wahren Cliffhanger!

Doch den Spannungsbogen löst er auch gleich im Anschluss schon auf: „In dieser Woche werden wir uns verabschieden müssen von dem etwas in die Jahre gekommenen Set.“

Das bedeutet einen großen Einschnitt für „Die Küchenschlacht“! Schließlich wurde in der alten Küche „zehn Jahre auf Teufel komm raus gekocht.“ Nächste Woche ist die Einweihung der neuen Räumlichkeit dann so weit. Dann wird Köchin und Moderatorin Cornelia Poletto die neue Küche begrüßen! Dabei verspricht Star-Gourmet Mario Kotaska bereits eine „wahre Abrissparty.“

Wer das Spektakel nicht verpassen möchte, sollte die kommenden Tage unbedingt ab 14.15 Uhr bei „Die Küchenschlacht“ im Zweiten Deutschen Fernsehen einschalten.